Гуртові ціни пробили стелю, АЗС готуються до чергового підняття цін

Як повідомляє профільне видання enkorr, лише за один робочий тиждень гуртова вартість дизельного пального злетіла на понад 6 гривень, сягнувши рекордних 103,21 грн/л. Водночас бензин додав 78 копійок, зупинившись на позначці 82,23 грн/л, при цьому кількість пропозицій на ринку помітно скоротилася.

Через такий стрімкий стрибок різниця між гуртом і роздробом пішла у глибокий мінус. Наразі спред на дизелі становить мінус 3,90 грн/л, що створює парадоксальну ситуацію для всього паливного ринку.

Нижча вартість пального на звичайних заправках може спровокувати масовий наплив гуртових споживачів. В умовах обмежених запасів це загрожує швидким висиханням резервуарів на АЗС, як це вже траплялося влітку з мережами Укрнафта та UPG.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто тримає ціни, а хто здається

Найважче зараз доводиться тим операторам, які купують ресурс виключно всередині країни. Наприклад, мережа Авантаж 7, яка довго тримала статус непохитного дискаунтера, була змушена накинути одразу 2 гривні на літрі дизеля, перемістившись у середній ціновий сегмент.

Преміальні бренди почуваються набагато впевненіше. SOCAR та Neftek вже давно перетнули психологічну позначку у 100 гривень, встановивши цінники на рівні 104 та 102 грн/л відповідно. Натомість найнижчі ціни на бензин поки що вдається утримувати мережам Фактор, Brent Oil та Маркет.



Час спустити пару: гуртові ціни знову вищі за роздрібні / Джерело: enkorr

Що передувало паливній кризі

Нагадаємо, раніше ми писали, що передумови для нинішнього стрибка почали формуватися ще у вересні. Тоді різке подорожчання дизеля на європейських ринках до 1644 доларів за тонну потягнуло за собою і вітчизняні прайси.

Експерти Консалтингової групи А-95 зазначали, що головним слабким місцем залишається логістика та затримки постачань. Хоча системного дефіциту в країні немає, перехід на зимові марки пального та висока вартість імпорту продовжують розкручувати цінову спіраль на українських заправках.