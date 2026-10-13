Укр
Ру

Гуртові ціни пробили стелю, АЗС готуються до чергового підняття цін

Вартість дизеля та бензину в гурті різко підскочила, через що закупівельні ціни стали вищими за роздрібні на заправках. Така аномалія змушує мережі переписувати прайси та створює реальний ризик швидкого спустошення колонок оптовими покупцями.
Гуртові ціни на пальне перевищили роздрібні: що буде з АЗС

ФОТО: freepik.com|

АЗС

Євген Гудущан
logo13 жовтня, 20:01
logo0
logo0 хв

Як повідомляє профільне видання enkorr, лише за один робочий тиждень гуртова вартість дизельного пального злетіла на понад 6 гривень, сягнувши рекордних 103,21 грн/л. Водночас бензин додав 78 копійок, зупинившись на позначці 82,23 грн/л, при цьому кількість пропозицій на ринку помітно скоротилася.

Через такий стрімкий стрибок різниця між гуртом і роздробом пішла у глибокий мінус. Наразі спред на дизелі становить мінус 3,90 грн/л, що створює парадоксальну ситуацію для всього паливного ринку.

Нижча вартість пального на звичайних заправках може спровокувати масовий наплив гуртових споживачів. В умовах обмежених запасів це загрожує швидким висиханням резервуарів на АЗС, як це вже траплялося влітку з мережами Укрнафта та UPG.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Хто тримає ціни, а хто здається

Найважче зараз доводиться тим операторам, які купують ресурс виключно всередині країни. Наприклад, мережа Авантаж 7, яка довго тримала статус непохитного дискаунтера, була змушена накинути одразу 2 гривні на літрі дизеля, перемістившись у середній ціновий сегмент.

Преміальні бренди почуваються набагато впевненіше. SOCAR та Neftek вже давно перетнули психологічну позначку у 100 гривень, встановивши цінники на рівні 104 та 102 грн/л відповідно. Натомість найнижчі ціни на бензин поки що вдається утримувати мережам Фактор, Brent Oil та Маркет.


Час спустити пару: гуртові ціни знову вищі за роздрібні / Джерело: enkorr

Що передувало паливній кризі

Нагадаємо, раніше ми писали, що передумови для нинішнього стрибка почали формуватися ще у вересні. Тоді різке подорожчання дизеля на європейських ринках до 1644 доларів за тонну потягнуло за собою і вітчизняні прайси.

Експерти Консалтингової групи А-95 зазначали, що головним слабким місцем залишається логістика та затримки постачань. Хоча системного дефіциту в країні немає, перехід на зимові марки пального та висока вартість імпорту продовжують розкручувати цінову спіраль на українських заправках.

#Автобізнес #Новини #Фото
Реклама