Оптовые цены пробили потолок, АЗС готовятся к очередному поднятию цен

Как сообщает профильное издание enkorr, только за одну рабочую неделю оптовая стоимость дизельного горючего взлетела более чем на 6 гривен, достигнув рекордных 103,21 грн/л. В то же время бензин прибавил 78 копеек, остановившись на отметке 82,23 грн/л, при этом количество предложений на рынке заметно сократилось.

Из-за такого стремительного скачка разница между группой и розницей пошла в глубокий минус. Спред на дизеле составляет минус 3,90 грн/л, что создает парадоксальную ситуацию для всего топливного рынка.

Более низкая стоимость горючего на обычных заправках может спровоцировать массовый наплыв оптовых потребителей. В условиях ограниченных запасов это чревато быстрым высыханием резервуаров на АЗС, как это уже случалось летом из сетями Укрнафта и UPG.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кто держит цены, а кто сдается

Тяжелее всего сейчас приходится тем операторам, которые покупают ресурс исключительно внутри страны. Например, сеть Авантаж 7, долго держащая статус непоколебимого дискаунтера, была вынуждена набросить сразу 2 гривны на литре дизеля, переместившись в средний ценовой сегмент.

Премиальные бренды чувствуют себя гораздо увереннее. SOCAR и Neftek уже давно пересекли психологическую отметку в 100 гривен, установив ценники на уровне 104 и 102 грн/л соответственно. Самые низкие цены на бензин пока удается удерживать сетям Фактор, Brent Oil и Маркет.



Пора спустить пару: оптовые цены снова выше розничных / Источник: enkorr

Что предшествовало топливному кризису

Напомним, ранее мы писали, что предпосылки для нынешнего скачка начали формироваться еще в сентябре. Тогда резкое удорожание дизеля на европейских рынках до 1644 долларов за тонну повлекло за собой и отечественные прайсы.

Эксперты Консалтинговой группы А-95 отмечали, что главным слабым местом остается логистика и задержки поставок. Хотя системного дефицита в стране нет, переход на зимние марки горючего и высокая стоимость импорта продолжает раскручивать ценовую спираль на украинских заправках.