Hyundai може виявитися більш європейським за Renault: що готує Євросоюз

Йдеться про Industrial Accelerator Act, який Єврокомісія представила 4 березня 2026 року. Документ ще проходить законодавчу процедуру, тому остаточні правила можуть змінитися, але загальний напрям уже зрозумілий: коли держава витрачає гроші на підтримку купівлі автомобілів або держзакупівлі, дедалі важливішим може бути не логотип на капоті, а те, де саме створена машина і звідки походять її компоненти.

Renault не завжди французький, а Hyundai не завжди корейський

Покупцеві звично орієнтуватися за країною походження марки. Renault асоціюється з Францією, Hyundai - з Південною Кореєю, Toyota - з Японією, а Dacia - з Румунією.

Однак сучасний автопром давно побудований інакше. Великі концерни мають заводи в різних країнах, а одну й ту саму модель можуть випускати на кількох континентах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Наприклад, Dacia Sandero виробляють, зокрема, на заводі Renault Group у Танжері в Марокко. Renault Clio складають на підприємстві Oyak Renault у турецькій Бурсі. А Hyundai Tucson, попри корейське походження марки, масово виробляють у Ношовіце в Чехії.

У результаті умовно "азійський" автомобіль може фактично бути зроблений у Євросоюзі, тоді як машина європейської марки - за його межами.

ЄС хоче дивитися не лише на завод фінального складання

Головна ідея нової пропозиції полягає в тому, що державна підтримка автомобіля має допомагати не лише покупцеві, а й промисловості всередині ЄС.

Тому одного фінального складання на європейському заводі може бути недостатньо. Для певних категорій електрифікованих машин пропонується враховувати, яка частка вартості компонентів створена всередині Євросоюзу.

Для нових електромобілів, plug-in гібридів та автомобілів на паливних елементах у пропозиції закладено орієнтир: щонайменше 70% вартості компонентів без урахування тягової батареї мають походити з ЄС. Для батарей передбачаються окремі критерії.

Таким чином, сценарій, коли майже готову машину привезли з-за меж ЄС, завершили складання на місцевому заводі й автоматично отримали всі переваги, має працювати значно складніше.

Made in Europe не означає заборону інших автомобілів

Для покупця важливо правильно зрозуміти суть нових правил. Мова не йде про заборону продажу автомобілів, зроблених у Туреччині, Марокко, Китаї чи інших країнах.

Різниця може виникнути там, де в покупку втручаються державні гроші. Якщо дві схожі машини коштують приблизно однаково, але одна відповідає критеріям програми підтримки, а інша ні, фактична ціна для покупця після субсидії може виявитися різною.

Саме тому тема стосується не лише заводів і чиновників, а й звичайного покупця, який у підсумку бачить різну ціну на два схожі автомобілі.

"Корейський" Hyundai може виявитися більш європейським за Renault

Уявімо два електромобілі. Перший має європейську марку, але його складають за межами ЄС, а значну частину компонентів також виготовляють поза Союзом.

Другий належить корейському або японському концерну, але випускається на заводі в ЄС із великою часткою європейських деталей.

За логікою запропонованих правил саме другий автомобіль може краще відповідати критеріям державної підтримки, хоча за брендом він зовсім не "європейський".

Тому звичне поняття "європейська машина" поступово відривається від країни походження марки.

Чому ця тема особливо важлива через Китай

Європейський автопром зараз перебуває під сильним тиском китайських виробників, які навчилися швидше створювати нові моделі, мають потужну батарейну промисловість та активно заходять на ринок ЄС.

Auto24 уже розповідав, як китайські компанії скоротили цикл розробки автомобіля до приблизно 18 місяців, тоді як традиційним виробникам часто потрібно значно більше часу.

Євросоюз уже використовував мита для захисту власного автопрому. Auto24 писав про запровадження додаткових тарифів на китайські електромобілі, але китайські компанії швидко почали шукати інші шляхи.

Виробництво можна просто перенести ближче до ЄС

Один із таких шляхів - локалізація виробництва. Китайські компанії вже інвестують у заводи в Європі та сусідніх країнах, щоб бути ближчими до ринку та зменшувати тарифні ризики.

Auto24 раніше писав про плани BYD використовувати виробництво в Туреччині, звідки автомобілі можуть потрапляти на європейський ринок на вигідніших умовах.

Але новий підхід ЄС якраз і намагається дивитися глибше. Навіть якщо автомобіль фізично складають поруч із Євросоюзом або всередині нього, важливо буде, де виготовлені двигун, батарея, електроніка, кузовні компоненти та інші дорогі вузли.

Партнери ЄС новими правилами не надто задоволені

Проблема в тому, що європейський автопром десятиліттями будував виробничі ланцюги далеко за межами Союзу.

Туреччина та Марокко стали важливими виробничими майданчиками для Renault Group та інших концернів, а японські й корейські компанії мають складну мережу постачальників у різних країнах.

Тому різко провести межу між "європейським" та "неєвропейським" виробництвом складно. Саме через це занепокоєння вже висловлювали Туреччина, Марокко, Японія та Південна Корея.

У самій Європі теж немає повної єдності. Автовиробникам потрібні дешевші компоненти та широкий вибір постачальників, тоді як європейським виробникам деталей вигідно, щоб більше замовлень залишалося всередині ЄС.

Toyota пропонує інший підхід - Made with Europe

Toyota вже запропонувала альтернативну формулу - "Made with Europe". Суть полягає в тому, щоб враховувати не лише фізичне виробництво всередині ЄС, а й співпрацю з перевіреними партнерами, які давно інтегровані в європейський автопром.

Для Toyota це особливо важливо, адже компанія має заводи, постачальників і логістичні ланцюги одразу у кількох регіонах.

Саме тому нові вимоги можуть стати не просто питанням прапора над заводом, а великим компромісом між локалізацією та реальною структурою глобального виробництва.

Чи можуть автомобілі через це подорожчати

Теоретично так, хоча автоматично дорожчими стануть далеко не всі моделі.

Якщо виробникові доведеться терміново міняти постачальника, переносити виробництво компонента до Європи або будувати новий завод, собівартість може зрости.

З іншого боку, автомобіль, який відповідатиме критеріям програми й отримає доступ до субсидії, для кінцевого покупця може фактично стати навіть дешевшим.

Тому все залежатиме від конкретної країни, моделі, програми підтримки та того, наскільки виробник уже локалізував виробництво.

Логотип на капоті вже майже нічого не пояснює

Для конкретного автомобіля найпростіший спосіб перевірити країну складання - VIN, заводська табличка, документи та інформація виробника.

Але навіть цього недостатньо, щоб повністю зрозуміти походження машини. Двигун може бути зроблений в одній країні, коробка передач - в іншій, батарея - у третій, а електроніка - одразу у кількох.

Саме тому нові правила ЄС і намагаються враховувати не лише останній завод, із якого виїхав автомобіль, а частку його вартості, створену в Європі.

Це трохи нагадує ситуацію з українським автопромом. Auto24 аналізував, що сьогодні означає Made in Ukraine, і там теж далеко не кожна українська реєстрація означає автомобіль, повністю виготовлений із місцевих деталей.

Що це означає для українського покупця

Безпосередньо для України запропоновані правила ЄС поки нічого не змінюють. Наші мита, ПДВ, сертифікація та правила розмитнення залишаються окремими.

Але непрямий ефект може бути помітним. Якщо виробники почнуть переносити більше виробництва до ЄС, змінювати постачальників і локалізувати компоненти, це вплине на те, де саме випускатимуть популярні моделі.

Ще важливіший ефект може з'явитися через кілька років. Якщо певні машини отримуватимуть більші субсидії й масово продаватимуться новими в Європі, через три-п'ять років вони у великій кількості з'являться на тамтешньому вторинному ринку. А звідти частина цих автомобілів традиційно приїде в Україну.

"Європейська машина" тепер означає дещо інше

Ще кілька десятиліть тому країна бренду доволі точно пояснювала походження автомобіля. Сьогодні Dacia може бути марокканською за місцем виробництва, Renault - турецьким, Hyundai - чеським, а Toyota мати величезну частку європейських компонентів.

Тому суперечка навколо Made in Europe показує значно ширшу зміну: походження автомобіля вже не можна визначити лише за емблемою.

Якщо запропонований підхід стане частиною остаточних правил ЄС, дедалі важливішими стануть місце складання, походження ключових деталей та частка вартості, створеної всередині Європи.

Для звичайного покупця все це зрештою може звестися до дуже практичної ситуації: дві схожі машини стоятимуть поруч в автосалоні з майже однаковим прайсом, але одна отримає державну підтримку, а друга - ні.

Тому питання "з якої країни ця марка?" поступово втрачає сенс. Значно корисніше буде запитати, де зроблена саме ця машина і наскільки її виробництво вважається європейським.