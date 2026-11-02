Hyundai может оказаться более европейским, чем Renault: что готовит Евросоюз

Речь идет о Industrial Accelerator Act, Еврокомиссия представила 4 марта 2026 года. Документ еще проходит законодательную процедуру, поэтому окончательные правила могут измениться, но общее направление уже понятно: когда государство тратит деньги на поддержку покупки автомобилей или госзакупки, важнее может быть не логотип на капоте, а то, где именно создана машина и откуда происходят ее компоненты.

Renault не всегда французский, а Hyundai не всегда корейский

Покупателю обычно ориентироваться по стране происхождения марки. Renault ассоциируется с Францией, Hyundai – с Южной Кореей, Toyota – с Японией, а Dacia – с Румынией.

Однако современный автопром давно построен по-другому. Большие концерны имеют заводы в разных странах, а одну и ту же модель могут выпускать на нескольких континентах.

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К примеру, Dacia Sandero производят, в частности, на заводе Renault Group в Танжере в Марокко. Renault Clio составляют на предприятии Oyak Renault в турецкой Бурсе. А Hyundai Tucson, несмотря на корейское происхождение марки, массово производят в Ношовице в Чехии.

В результате условно "азиатский" автомобиль может фактически быть сделан в Евросоюзе, тогда как машина европейской марки – за его пределами.

ЕС хочет рассматривать не только на завод финальной сборки

Главная идея нового предложения состоит в том, что государственная поддержка автомобиля должна помогать не только покупателю, но и промышленности внутри ЕС.

Поэтому одной финальной сборки на европейском заводе может быть недостаточно. Для определенных категорий электрифицированных машин предлагается учитывать, какая часть стоимости компонентов создана внутри Евросоюза.

Для новых электромобилей, plug-in гибридов и автомобилей на топливных элементах в предложении заложен ориентир: по меньшей мере 70% стоимости компонентов без учета тяговой батареи должны проходить из ЕС. Для батарей предусматриваются отдельные критерии.

Таким образом, сценарий, когда почти готовую машину привезли из-за пределов ЕС, завершили сборку на местном заводе и автоматически получили все преимущества, должно работать гораздо сложнее.

Made in Europe не означает запрет других автомобилей

Для покупателя важно правильно понять суть новых правил. Речь не идет о запрете продаж автомобилей, произведенных в Турции, Марокко, Китае или других странах.

Разница может возникнуть там, где в покупку вмешиваются государственные деньги. Если две схожие машины стоят примерно одинаково, но одна соответствует критериям программы поддержки, а другая нет, фактическая цена для покупателя после субсидии может оказаться разной.

Именно поэтому тема касается не только заводов и чиновников, но и обычного покупателя, который в итоге видит разную цену на два похожих автомобиля.

"Корейский" Hyundai может оказаться более европейским, чем Renault

Представим два электромобиля. Первый имеет европейскую марку, но его составляют за пределами ЕС, а значительную часть компонентов также производят вне Союза.

Второй принадлежит корейскому или японскому концерну, но выпускается на заводе в ЕС с большой долей европейских деталей.

По логике предложенных правил именно второй автомобиль может лучше отвечать критериям государственной поддержки, хотя по бренду он совсем не "европейский".

Поэтому обычное понятие "европейская машина" равномерно отрывается от страны происхождения марки.

Почему эта тема особенно важна из-за Китая

Европейский автопром сейчас находится под сильным давлением китайских производителей, которые научились быстрее создавать новые модели, обладают мощной батарейной промышленностью и активно заходят на рынок ЕС.

Auto24 уже рассказывал, как китайские компании сократили цикл разработки автомобиля до примерно 18 месяцев, в то время как традиционным производителям часто требуется гораздо больше времени.

Евросоюз уже использовал пошлины для защиты собственного автопрома. Auto24 писал о введении дополнительных тарифов на китайские электромобили, но китайские компании быстро начали искать другие пути.

Производство можно просто перенести поближе к ЕС

Один из таких путей – локализация производства. Китайские компании уже инвестируют в заводы в Европе и соседних странах, чтобы быть ближе к рынку и снижать тарифные риски.

Auto24 раньше писал о планах BYD использовать производство в Турции, откуда автомобили могут попадать на европейский рынок на более выгодных условиях.

Но новый подход ЕС как раз и пытается смотреть поглубже. Даже если автомобиль физически складывают рядом с Евросоюзом или внутри него, важно будет, где изготовлены двигатель, батарея, электроника, кузовные компоненты и другие дорогие узлы.

Партнеры ЕС новыми правилами не слишком удовлетворены

Проблема в том, что европейский автопром десятилетиями строил производственные цепи далеко за пределами Союза.

Турция и Марокко стали важными производственными площадками для Renault Group и других концернов, а у японских и корейских компаний есть сложная сеть поставщиков в разных странах.

Поэтому резко провести границу между "европейским" и "неевропейским" производством сложно. Именно из-за этого беспокойства уже выражали Турция, Марокко, Япония и Южная Корея.

В самой Европе тоже нет полного единства. Автопроизводителям нужны более дешевые компоненты и широкий выбор поставщиков, тогда как европейским производителям деталей выгодно, чтобы больше заказов оставалось внутри ЕС.

Toyota предлагает другой подход – Made with Europe

Toyota уже предложила альтернативную формулу – "Made with Europe". Суть состоит в том, чтобы учитывать не только физическое производство внутри ЕС, но и сотрудничество с проверенными партнерами, давно интегрированными в европейский автопром.

Для Toyota это особенно важно, ведь у компании есть заводы, поставщики и логистические цепи сразу в нескольких регионах.

Поэтому новые требования могут стать не просто вопросом флага над заводом, а большим компромиссом между локализацией и реальной структурой глобального производства.

Могут ли автомобили из-за этого подорожать

Теоретически да, хотя автоматически дороже станут далеко не все модели.

Если изготовителю придется срочно менять поставщика, переносить производство компонента в Европу или строить новый завод, себестоимость может возрасти.

С другой стороны, автомобиль, отвечающий критериям программы и получивший доступ к субсидии, для конечного покупателя может фактически стать даже дешевле.

Поэтому все зависит от конкретной страны, модели, программы поддержки и того, насколько производитель уже локализовал производство.

Логотип на капоте уже почти ничего не объясняет

Для конкретного автомобиля самый простой способ проверить страну сборки – VIN, заводская табличка, документы и информация производителя.

Но даже этого недостаточно, чтобы полностью понять происхождение машины. Двигатель может быть сделан в одной стране, коробка передач – в другой, батарея – в третьей, а электроника – сразу в нескольких.

Именно поэтому новые правила ЕС и пытаются учитывать не только последний завод, из которого выехал автомобиль, но и долю его стоимости, созданную в Европе.

Это немного похоже на ситуацию с украинским автопромом. Auto24 анализировал, что сегодня означает Made in Ukraine, и там тоже далеко не каждая украинская регистрация означает автомобиль полностью изготовленный из местных деталей.

Что это значит для украинского покупателя

Непосредственно для Украины предложенные правила ЕС пока ничего не меняют. Наши пошлины, НДС, сертификация и правила растаможки остаются отдельными.

Но косвенный эффект может быть заметен. Если производители начнут переносить больше производства в ЕС, изменять поставщиков и локализовать компоненты, это повлияет на то, где будут выпускать популярные модели.

Еще более важный эффект может появиться через несколько лет. Если определенные машины будут получать большие субсидии и будут массово продаваться новыми в Европе, через три-пять лет они в большом количестве появятся на тамошнем вторичном рынке. Оттуда же часть этих автомобилей традиционно приедет в Украину.

"Европейская машина" теперь означает несколько иное

Еще несколько десятилетий назад страна бренда довольно точно объясняла происхождение автомобиля. Сегодня Dacia может быть марокканской по месту производства, Renault – турецким, Hyundai – чешским, а Toyota иметь огромную долю европейских компонентов.

Поэтому спор вокруг Made in Europe показывает гораздо более широкую смену: происхождение автомобиля уже нельзя определить только по эмблеме.

Если предложенный подход станет частью окончательных правил ЕС, все более важными станут составление, происхождение ключевых деталей и доля стоимости, созданной внутри Европы.

Для обычного покупателя все это в конечном счете может свестись к очень практичной ситуации: две похожие машины будут стоять рядом в автосалоне с почти одинаковым прайсом, но одна получит государственную поддержку, а вторая – нет.

Поэтому вопрос "из какой страны эта марка?" постепенно теряет смысл. Гораздо полезнее будет спросить, где сделана именно эта машина и насколько ее производство считается европейским.