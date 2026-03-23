Hyundai представила розкішний Casper Electric Lounge: найдешевший преміум-електрокар

Новинка дебютувала у Південній Кореї як флагман у лінійці моделі, піднявши планку оснащення та комфорту в сегменті компактних міських електрокарів, пише Carscoops. Зовні версія Lounge отримала низку унікальних рішень, які одразу вирізняють її серед інших варіантів.

Модель має новий дизайн передньої частини з іншим оформленням, а також ексклюзивний колір кузова Glow Mint, що підкреслює її більш вишуканий характер. Додатково виробник запропонував нові 17-дюймові легкосплавні диски з футуристичним дизайном та оновлені декоративні елементи. Повністю світлодіодна оптика тепер входить до стандартного оснащення, що також додає сучасності образу.

Салон, який не очікуєш у цьому класі

Головний сюрприз новинки – інтер’єр. Hyundai Casper Electric у версії Lounge отримав оздоблення зі справжньої шкіри, що є рідкістю для настільки компактного і доступного автомобіля. У салоні також з’явилися якісні матеріали оздоблення, нова обшивка стелі та покращена акустика. Водій отримує цифрову панель приладів і мультимедійну систему з екранами діагоналлю 10,25 дюйма, а також сучасні системи допомоги водієві другого рівня.

Технічні характеристики та запас ходу

Під капотом – електромотор потужністю 113 к.с., який працює у парі з батареєю ємністю 49 кВт-год. Це дозволяє автомобілю проїжджати до 295 км на одному заряді за місцевим циклом. Хоча це не рекордний показник у сегменті, він цілком відповідає міському формату моделі, де ключову роль відіграють компактність і зручність експлуатації.

Ціна і позиціонування

На домашньому ринку в Південній Кореї нова версія стала найдорожчою у лінійці. Водночас з урахуванням державних субсидій реальна вартість значно знижується, що робить модель доступнішою для покупців. Поки що Hyundai не підтвердила, чи з’явиться версія Lounge на інших ринках під назвою Hyundai Inster, але з огляду на популярність компактних електрокарів у Європі така ймовірність виглядає цілком реальною.

Бензинова альтернатива нікуди не зникла

Попри розвиток електричної лінійки, компанія продовжує пропонувати і бензинову версію моделі. Вона оснащується 1,0-літровим трициліндровим двигуном у атмосферному та турбованому виконанні, але поступається електрокару за рівнем оснащення.