Укр
Ру

Hyundai представила розкішний Casper Electric Lounge: найдешевший преміум-електрокар

Південнокорейський автовиробник вирішив змінити уявлення про доступні електрокари, представивши розкішну версію свого найменшого електромобіля. Нова комплектація Lounge для Hyundai Casper Electric, який на експортних ринках відомий як Hyundai Inster, демонструє, що навіть мікро-SUV може бути не лише практичним, а й преміальним.
ФОТО: Carscoops

Huyndai Casper Electric Lounge

Данило Северенчук
logo23 березня, 15:20
logo0
logo0 хв

Новинка дебютувала у Південній Кореї як флагман у лінійці моделі, піднявши планку оснащення та комфорту в сегменті компактних міських електрокарів, пише Carscoops. Зовні версія Lounge отримала низку унікальних рішень, які одразу вирізняють її серед інших варіантів.

Модель має новий дизайн передньої частини з іншим оформленням, а також ексклюзивний колір кузова Glow Mint, що підкреслює її більш вишуканий характер. Додатково виробник запропонував нові 17-дюймові легкосплавні диски з футуристичним дизайном та оновлені декоративні елементи. Повністю світлодіодна оптика тепер входить до стандартного оснащення, що також додає сучасності образу.

Салон, який не очікуєш у цьому класі

Головний сюрприз новинки – інтер’єр. Hyundai Casper Electric у версії Lounge отримав оздоблення зі справжньої шкіри, що є рідкістю для настільки компактного і доступного автомобіля. У салоні також з’явилися якісні матеріали оздоблення, нова обшивка стелі та покращена акустика. Водій отримує цифрову панель приладів і мультимедійну систему з екранами діагоналлю 10,25 дюйма, а також сучасні системи допомоги водієві другого рівня.

Технічні характеристики та запас ходу

Під капотом – електромотор потужністю 113 к.с., який працює у парі з батареєю ємністю 49 кВт-год. Це дозволяє автомобілю проїжджати до 295 км на одному заряді за місцевим циклом. Хоча це не рекордний показник у сегменті, він цілком відповідає міському формату моделі, де ключову роль відіграють компактність і зручність експлуатації.

Ціна і позиціонування

На домашньому ринку в Південній Кореї нова версія стала найдорожчою у лінійці. Водночас з урахуванням державних субсидій реальна вартість значно знижується, що робить модель доступнішою для покупців. Поки що Hyundai не підтвердила, чи з’явиться версія Lounge на інших ринках під назвою Hyundai Inster, але з огляду на популярність компактних електрокарів у Європі така ймовірність виглядає цілком реальною.

Бензинова альтернатива нікуди не зникла

Попри розвиток електричної лінійки, компанія продовжує пропонувати і бензинову версію моделі. Вона оснащується 1,0-літровим трициліндровим двигуном у атмосферному та турбованому виконанні, але поступається електрокару за рівнем оснащення.

#Hyundai #Новини #Електромобіль #Автоновинка #Фото