Hyundai представила роскошный Casper Electric Lounge: самый дешевый премиум-электрокар

Новинка дебютировала в Южной Корее как флагман в линейке модели, подняв планку оснащения и комфорта в сегменте компактных городских электрокаров, пишет Carscoops. Внешне версия Lounge получила ряд уникальных решений, которые сразу отличают ее среди других вариантов.

Модель имеет новый дизайн передней части с другим оформлением, а также эксклюзивный цвет кузова Glow Mint, что подчеркивает ее более изысканный характер. Дополнительно производитель предложил новые 17-дюймовые легкосплавные диски с футуристическим дизайном и обновленные декоративные элементы. Полностью светодиодная оптика теперь входит в стандартное оснащение, что также добавляет современности образу.

Салон, который не ожидаешь в этом классе

Главный сюрприз новинки – интерьер. Hyundai Casper Electric в версии Lounge получил отделку из настоящей кожи, что является редкостью для столь компактного и доступного автомобиля. В салоне также появились качественные материалы отделки, новая обшивка потолка и улучшенная акустика. Водитель получает цифровую панель приборов и мультимедийную систему с экранами диагональю 10,25 дюйма, а также современные системы помощи водителю второго уровня.

Технические характеристики и запас хода

Под капотом – электромотор мощностью 113 л.с., который работает в паре с батареей емкостью 49 кВт-ч. Это позволяет автомобилю проезжать до 295 км на одном заряде по местному циклу. Хотя это не рекордный показатель в сегменте, он вполне соответствует городскому формату модели, где ключевую роль играют компактность и удобство эксплуатации.

Цена и позиционирование

На домашнем рынке в Южной Корее новая версия стала самой дорогой в линейке. В то же время с учетом государственных субсидий реальная стоимость значительно снижается, что делает модель более доступной для покупателей. Пока Hyundai не подтвердила, появится ли версия Lounge на других рынках под названием Hyundai Inster, но учитывая популярность компактных электрокаров в Европе такая вероятность выглядит вполне реальной.

Бензиновая альтернатива никуда не исчезла

Несмотря на развитие электрической линейки, компания продолжает предлагать и бензиновую версию модели. Она оснащается 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем в атмосферном и турбированном исполнении, но уступает электрокару по уровню оснащения.