Як повідомляє видання Motor1, світовий дебют новинки відбувся на автосалоні в Лос-Анджелесі. Виробник вирішив серйозно переглянути концепцію моделі, застосувавши нову мову дизайну Art of Steel, яка додала компактному седану м'язистих пропорцій та ширших крил.

Автомобіль помітно збільшився в розмірах порівняно з попередником. Довжина кузова тепер становить 4795 міліметрів, що майже на 90 міліметрів більше, а колісна база розтягнулася до 2750 міліметрів. Завдяки таким змінам інженерам вдалося створити один із найпросторіших салонів у сегменті.

"Нова Elantra пропонує найкращий у класі простір для задніх пасажирів, який наближається до показників середньорозмірних седанів", – зазначають представники бренду. Для додаткового комфорту тут передбачені задні дефлектори обдуву та порти USB-C.

Що під капотом: класика та потужний гібрид

Базова версія седана оснащується знайомим 2,0-літровим бензиновим двигуном на 150 кінських сил. Він працює в парі з модернізованим варіатором IVT, який отримав ширший діапазон передавальних чисел для плавнішої їзди.

Справжнім хітом обіцяє стати гібридна модифікація, яка вийде на ринок у 2028 році. Вона поєднує 1,6-літровий мотор та потужніший електродвигун на 45 кВт, що сумарно видають 155 кінських сил. Цікаво, що замість варіатора тут встановлено шестиступеневу роботизовану коробку з двома зчепленнями. Заявлена витрата пального приємно дивує – виробник обіцяє приблизно 4,4 літра на 100 кілометрів пробігу.

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Штучний інтелект у салоні

Інтер'єр зустрічає водія абсолютно новою інформаційно-розважальною системою Pleos Connect на базі Android Automotive. Головним елементом став 12,9-дюймовий сенсорний екран із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

Родзинкою системи є голосовий помічник Gleo AI, який розуміє природну мову та контекст розмови. При цьому розробники не стали сліпо гнатися за сенсорами й залишили зручні фізичні кнопки для керування кліматом та аудіосистемою.

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