Как сообщает издание Motor1, Мировой дебют новинки состоялся на автосалоне в Лос-Анджелесе. Производитель решил серьезно просмотреть концепцию модели, применив новый язык дизайна Art of Steel, который добавил компактному седану мускулистых пропорций и более широких крыльев.

Автомобиль заметно увеличился в размерах по сравнению с предшественником. Длина кузова теперь составляет 4795 миллиметров, что почти на 90 миллиметров больше, а колесная база растянулась до 2750 миллиметров. Благодаря таким изменениям инженерам удалось создать один из самых просторных салонов в сегменте.

"Новая Elantra предлагает лучшее в классе пространство для задних пассажиров, которое приближается к показателям среднеразмерных седанов", – отмечают представители бренда. Для дополнительного комфорта здесь предусмотрены задние дефлекторы обдува и USB-C порты.

Что под капотом: классика и мощный гибрид

Базовая версия седана оснащается знакомым 2,0-литровым бензиновым двигателем на 150 лошадиных сил. Он работает в паре с модернизированным вариатором IVT, получившим более широкий диапазон передаточных чисел для более плавной езды.

Настоящим хитом обещает стать гибридная модификация, которая выйдет на рынок в 2028 году. Она объединяет 1,6-литровый мотор и более мощный электродвигатель на 45 кВт, что суммарно выдает 155 лошадиных сил. Интересно, что вместо вариатора здесь установлена шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Заявленный расход топлива приятно удивляе т– производитель обещает примерно 4,4 литра на 100 км пробега.

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Искусственный интеллект в салоне

Интерьер встречает водителя совершенно новой информационно развлекательной системой Pleos Connect на базе Android Automotive. Главным элементом стал 12,9-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Изюминкой системы является голосовой помощник Gleo AI, понимающий естественный язык и контекст разговора. При этом разработчики не стали слепо гнаться за сенсорами и оставили удобные кнопки для управления климатом и аудиосистемой.

Что было известно раньше?