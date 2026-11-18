Як повідомляє портал TopGir, цей лот викликав справжній ажіотаж серед колекціонерів завдяки своєму бездоганному стану та мінімальному пробігу. Машина роками зберігалася в ідеальних умовах, тому виглядає так, ніби щойно зійшла з конвеєра.

Головна фішка саме цього автомобіля полягає в його специфічному забарвленні. Суперкар пофарбований у той самий відтінок червоного, що й сумнозвісний Carrera GT, у якому трагічно загинув актор Пол Вокер.

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Чому такий прайс

Цінник у 6,5 мільйона доларів може здатися космічним, але для ринку ексклюзивних авто це цілком адекватний прайс. Porsche випустив трохи більше тисячі таких машин, і знайти сьогодні екземпляр без ДТП та з рідними деталями – величезна вдача.

Під капотом тут ховається легендарний атмосферний V10, який створювався для автоспорту. Його звук і характер керування дарують такі емоції, яких просто не знайти в сучасних гібридах чи електрокарах.