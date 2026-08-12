Імпорт бензину А-98 в Україні встановлює новий рекорд

Український ринок високооктанового бензину продовжує зростати. За підсумками першого півріччя 2026 року в Україну імпортували майже 20 тис. тонн бензину А-98/100, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє enkorr.ua.

Якщо нинішня динаміка збережеться, за підсумками року імпорт може перевищити історичний максимум. У 2025 році Україна ввезла близько 45 тис. тонн А-98/100. Для порівняння, у довоєнному 2021 році споживання А-98 становило близько 24 тис. тонн.

Звідки везуть А-98/100

Весь чистий високооктановий бензин на українському ринку має європейське походження. Основними постачальниками залишаються Польща, Німеччина та Литва.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Окремо варто відзначити А-100: компанія UPG ексклюзивно імпортує цей бензин із Німеччини та забезпечує близько 75% його поставок.

Головною причиною зростання попиту стало запровадження вимог щодо домішок біоетанолу в бензині. Частина автомобілістів почала переходити на А-98/100, який не підпадав під державні обмеження.

Пік попиту припав на липень 2025 року — тоді імпорт високооктанового бензину сягнув 6 тис. тонн, що на 31% більше, ніж у червні, та у 2,3 раза перевищило показник липня 2024-го.

АЗС розширюють пропозицію

Зростання попиту змусило паливні мережі активніше пропонувати бензин А-98/100. Високооктанове пальне вже продають ОККО, UKRNAFTA та VostokGaz, а WOG збільшив кількість АЗС із бензином А-100.

В ОККО пояснюють запуск власного Pulls100 попитом з боку власників потужних автомобілів, які шукають чистий якісний бензин без біоетанолу або А-100.

Попри розширення пропозиції, А-98/100 залишається нішевим продуктом. Його продаж для паливних мереж має значною мірою іміджеве значення, адже обсяги реалізації А-95 приблизно у 10 разів більші, а маржа від А-98/100 суттєво не відрізняється.

UPG збільшила мережу АЗС із бензином А-100

Найактивніше власну мережу А-100 розширює UPG. Від початку року кількість АЗК, де доступний бензин upg100, зросла у 2,5 раза — з 73 до 186 станцій. Значну частину приросту забезпечило перебрендування колишніх АЗС ANP.

За оцінкою enkorr, сьогодні А-100 продається приблизно на кожній третій перебрендованій станції ANP.

За кількістю АЗС із високооктановим бензином найближчими конкурентами UPG є WOG — 115 станцій та ОККО — 106. Далі йдуть KLO — 31, SOCAR — 30 та BVS — 24 АЗС.

В UPG зазначають, що на всіх нових АЗК компанії upg100 представлений за замовчуванням. На реконструйованих станціях його запуск залежить від наявності окремого резервуара, потенційного попиту та розташування об'єкта.