Импорт бензина А-98 в Украине устанавливает новый рекорд

Украинский рынок высокооктанового бензина продолжает расти. По итогам первого полугодия 2026 года в Украину импортировали около 20 тыс. тонн бензина А-98/100, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. enkorr.ua.

Если нынешняя динамика сохранится, по итогам года импорт может превысить исторический максимум. В 2025 году Украина ввезла около 45 тыс. тонн А-98/100. Для сравнения, в довоенном 2021 году потребление А-98 составило около 24 тыс. тонн.

Откуда везут А-98/100

Весь чистый высокооктановый бензин на украинском рынке имеет европейское происхождение. Основными поставщиками остаются Польша, Германия и Литва.

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Отдельно стоит отметить А-100: UPG эксклюзивно импортирует этот бензин из Германии и обеспечивает около 75% его поставок.

Главной причиной роста спроса стало введение требований по примесей биоэтанола в бензине. Часть автомобилистов начала переходить на А-98/100, не подпадавший под государственные ограничения.

Пик спроса пришелся на июль 2025 года – тогда импорт высокооктанового бензина достиг 6 тыс. тонн, что на 31% больше, чем в июне и в 2,3 раза превысило показатель июля 2024-го.

АЗС расширяют предложение

Рост спроса заставил топливные сети активнее предлагать бензин А-98/100. Высокооктановое топливо уже продается ОККО, UKRNAFTA и VostokGaz, а WOG увеличил количество АЗС с бензином А-100.

В ОККО объясняют запуск собственного Pulls100 спросом со стороны владельцев мощных автомобилей, ищущих чистый качественный бензин без биоэтанола или А-100.

Несмотря на расширение предложения А-98/100 остается нишевым продуктом. Его продажа для топливных сетей имеет в значительной степени имиджевое значение, ведь объемы реализации А-95 примерно в 10 раз больше, а маржа от А-98/100 существенно не отличается.

UPG увеличила сеть АЗС с бензином А-100

Активнее всего собственную сеть А-100 расширяет UPG. С начала года количество АЗК, где доступен бензин upg100, выросла в 2,5 раза - с 73 до 186 станций. Значительную часть прироста обеспечило перебрендирование бывших АЗС ANP.

По оценке enkorr, Сегодня А-100 продается примерно на каждой третьей перебрендированной станции ANP.

По количеству АЗС с высокооктановым бензином ближайшими конкурентами UPG являются WOG – 115 станций и ОККО – 106. Далее следуют KLO – 31, SOCAR – 30 и BVS – 24 АЗС.

В UPG отмечают, что на всех новых АЗКах компании upg100 представлен по умолчанию. На реконструированных станциях его запуск зависит от наличия отдельного резервуара, потенциального спроса и расположения объекта.