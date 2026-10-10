Італійці масово їздять на польських номерах: як хитра схема економії обернулася катастрофою

Схема здавалася ідеальною: продаєш свою машину фіктивній фірмі в Польщі, береш її назад у «довгострокову оренду» і забуваєш про італійський транспортний податок і шалені тарифи на страховку. Роками тисячі італійських водіїв гасають країною машинами з номерами "PL".

Як повідомляє видання Euronews, епіцентром цієї напівлегальної схеми стали місто Неаполь та його околиці. Саме там вартість обов'язкового автострахування є однією з найвищих у країні й може перевищувати 2000 євро на рік, що іноді дорожче за саму машину.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

В Італії своїх Остапів Бендерів достатньо

Пошук дешевої альтернативи був простий, як обценьки. Якщо тягарем для місцевих автомобілістів є щорічний податок на володіння транспортним засобом та податок на розкіш, то це легко можна оминути. Зауважимо: майже законно. Просто водії почали масово звертатися до польських ділків, які купують авто, ставлять їх на облік у себе. Після цього машину передають італійцям у користування.

Завдяки такій махінації реальний власник популярного в країні Fiat Panda чи іншого бюджетного авто економить до 70 відсотків на експлуатаційних витратах, а то й більше.

Мотив водіїв зрозумілий: італійська ціна звичайної автоцивілки (RCA) б'є європейські рекорди. Застрахувати звичайний максі-скутер або вживану малолітражку там може коштувати 2000–2500 євро на рік. Польська ж оренда коштувала лише 400–500 євро за все.

Поліцейський контроль дорожнього руху. Фото: Чарек Соколовський

Мільйонні збитки та реакція поліції

Тепер такій схемі завдають подвійного удару. Варшава втомилася платити за чужі ДТП. По-перше, польське бюро автостраховиків (PBUK) вже запустило понад 500 регресних позовів проти італійських водіїв на "польських" номерах. Найбільший позов – на 2 мільйони євро за смертельну аварію в Італії. По-друге, техогляди у Польщі також посилюють: тепер для них вимагають обов'язкової фотофіксації авто на станції.

За умови польсько-італійської технології "прописки" транспортного засобу фінансові втрати лягали на плечі звичайних польських водіїв через зростання тарифів. Влада обох країн вже почала діяти: італійські правоохоронці посилили перевірки таких машин, а польська поліція нещодавно заарештувала групу осіб за підробку документів на понад 1500 транспортних засобів.

Схожа ситуація у сусідів

Нагадаємо, раніше редакція Авто24 писала про номерні знаки та реєстрацію. Нині у Євросоюзі набирає обертів один із найбільших автомобільних скандалів останніх років. За даними французького державного аудиту, дорогами ЄС можуть пересуватися майже мільйон автомобілів із підробленими або незаконно отриманими номерними знаками.

У Франції влада частково відкрила доступ до державної бази даних приватним посередникам, щоб пришвидшити оформлення документів та зменшити бюрократію.Шахраї цим скористалися, створюючи фіктивні компанії та через цифрову систему легалізовували викрадені автомобілі.