Ізраїль запозичив з українського фронту те, що допомагає виживати

Ізраїльська армія адаптує свою техніку до нових загроз у боях проти Хезболли. У мережі з’явилися кадри армійського позашляховика HMMWV, обладнаного протидроновими сітками. Це підмітили експерти Defense Express та інших ресурсів.

Ізраїль запозичив не стільки досвід, скільки ідею, бо ніхто з тамтешнього оборонного відомства не приїздив вивчати напрацювання, не розглядав нашу конструкторську школу як основу для власного для "мангалобудівництва".

Читайте також На фронт пішли пікапи з новою конструкцією захисту від дронів

Такі конструкції вже давно використовують українські та російські військові для захисту бронетехніки від ударних FPV-безпілотників.



Українське "мангалобудівництво" в Ізраїлі переінакшили

Ізраїльська система прикриття техніки від ударних FPV-безпілотників складається з легкого каркаса та натягнутих м’яких сіток, що навішуються для зупинки дрона. Це спонукає до передчасного детонування заряду, що мінімізує ураження машини та людей в ній.

Пікап Nissan Navara з антидроновим захистом у виконанні вінницьких волонтерів. Тут сітка вварена в каркас. Скриншот: Авто24

Подібні рішення в Україні часто встановлюють на пікапи, бронеавтомобілі, БТР та навіть танки. Головне завдання – підвищити шанси техніки та екіпажу вижити після атаки FPV-дрона.

Читайте також Український "Козак" отримав новий антидроновий захист

Як видно з відео (див. нижче), ізраїльські інженери при використанні ідеї зробили власну конструкцію. Вона у них легша відносно подібних на українських машинах.

Сітка тримається лише на кількох опорах, тоді як у зоні бойових дій в Україні дедалі частіше застосовують масивні металеві каркаси.

FPV-дрони змінюють війни

Аналітики зазначають, що поширення таких рішень свідчить про глобальну адаптацію армій до нової реальності війни дронів.

Читайте також Прифронтові дороги почали прикривати сітками за новими технологіями: є перші подробиці

Засоби радіоелектронної боротьби залишаються дорогими та не завжди ефективними, а активні комплекси захисту – все ще складні для масового використання.

На цій підставі прості механічні рішення на кшталт сіток над технікою стають швидким і дешевим рішенням у підвищенні живучості техніки.

Український "Козак" НВО "Практика" отримав каркас з решітчастим антидроновим захистом. Фото: Повернись живим

При цьому системи захисту продовжують активно вдосконалювати у різних країнах світу і це зрозуміло – виклики часу тривожні.

У редакції Авто24 не відкидають думку про те, що невдовзі за прикладом України Ізраїль розпочне натягувати сітки ще й над автомагістралями, оскільки дрони все активніше виступають рішійною силою в ураженні не тільки армійської техніки та військових, але й машин цивільного сектора.

Враховуючи сучасні виклики, сітчасті дороги невдовзі будуть не тільки в Україні, де від дронів рятуються саме так. Фото: Autostrada