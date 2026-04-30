Израиль позаимствовал из украинского фронта то, что помогает выживать

Израильская армия адаптирует свою технику к новым угрозам в боях против Хезболлы. В сети появились кадры армейского внедорожника HMMWV, оборудованного противодронными сетками. Это подметили эксперты Defense Express и других ресурсов.

Израиль позаимствовал не столько опыт, сколько идею, потому что никто из тамошнего оборонного ведомства не приезжал изучать наработки, не рассматривал нашу конструкторскую школу как основу для собственного для "мангалостроения".

Такие конструкции уже давно используют украинские и российские военные для защиты бронетехники от ударных FPV-беспилотников.



Украинское "мангалостроительство" в Израиле переиначили

Израильская система прикрытия техники от ударных FPV-беспилотников состоит из легкого каркаса и натянутых мягких сеток, которые навешиваются для остановки дрона. Это побуждает к преждевременному детонированию заряда, что минимизирует поражение машины и людей в ней.

Пикап Nissan Navara с антидроновой защитой в исполнении винницких волонтеров. Здесь сетка вварена в каркас. Скриншот: Авто24

Подобные решения в Украине часто устанавливают на пикапы, бронеавтомобили, БТР и даже танки. Главная задача – повысить шансы техники и экипажа выжить после атаки FPV-дрона.

Как видно из видео (см. ниже), израильские инженеры при использовании идеи сделали собственную конструкцию. Она у них легче относительно подобных на украинских машинах.

Сетка держится лишь на нескольких опорах, тогда как в зоне боевых действий в Украине все чаще применяют массивные металлические каркасы.

FPV-дроны меняют войны

Аналитики отмечают, что распространение таких решений свидетельствует о глобальной адаптации армий к новой реальности войны дронов.

Средства радиоэлектронной борьбы остаются дорогими и не всегда эффективными, а активные комплексы защиты – все еще сложны для массового использования.

На этом основании простые механические решения вроде сеток над техникой становятся быстрым и дешевым решением в повышении живучести техники.

Украинский "Казак" НПО "Практика" получил каркас с решетчатой антидроновой защитой. Фото: Вернись живым

При этом системы защиты продолжают активно совершенствовать в разных странах мира и это понятно – вызовы времени тревожные.

В редакции Авто24 не исключают мысль о том, что вскоре по примеру Украины Израиль начнет натягивать сетки еще и над автомагистралями, поскольку дроны все активнее выступают решающей силой в поражении не только армейской техники и военных, но и машин гражданского сектора.

Учитывая современные вызовы, сетчастые дороги вскоре будут не только в Украине, где от дронов спасаются именно так. Фото: Autostrada