Як повідомляє видання TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, цей передньопривідний хетчбек оснащений класичною механічною коробкою передач. Продавець стверджує, що кузов машини повністю зберіг заводське лакофарбове покриття, а в конструкцію не вносили жодних змін.

Салон автомобіля також відповідає статусу капсули часу. За словами нинішнього власника, на сидіннях та кермі немає жодних потертостей чи слідів експлуатації.

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Загадка пробігу та юридична історія

Під час перевірки автомобіля за VIN-кодом бази даних не виявили попередніх показників одометра. Тому цифра у 6 тисяч кілометрів наразі вказана виключно зі слів продавця, хоча він і готовий надати машину для детального огляду на будь-якому СТО.

Юридична історія цієї Таврії виявилася доволі прозорою. Останню реєстраційну дію зафіксували зовсім недавно – 10 жовтня 2026 року, коли хетчбек переоформили на нового власника за правом спадкування.

Перевірка реєстрів станом на 18 листопада підтвердила, що машина не брала участі в офіційно зареєстрованих ДТП і не має страхових випадків. Заявлений прайс становить 165 тисяч гривень, проте власник допускає аргументований торг безпосередньо біля капота.

Інші капсули часу на українському ринку

Нагадаємо, що український ринок вживаних авто цієї осені стабільно дивує цікавими лотами з мінімальними пробігами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно у Києві знайшли ідеальний ЗАЗ-968М з пробігом лише 189 кілометрів, а також майже новий ЗАЗ Lanos 2013 року випуску за 263 тисячі гривень.

Для поціновувачів вітчизняного автопрому вибір дійсно є. Наприклад, у Миколаєві виставили на продаж ідеальний ЗАЗ Sens у заводській фарбі за 3999 доларів, а шанувальники класики можуть придивитися до збереженого ВАЗ-2104, який віддають за 170 тисяч гривень.