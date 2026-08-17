Хто має право на пріоритетне обслуговування у сервісних центрах МВС

Для отримання послуги потрібно зареєструватися в системі Е-запис через термінал, встановлений безпосередньо у сервісному центрі МВС. Послугу нададуть у день звернення.

Хто має право на пріоритетний виклик

Відповідно до наказу МВС №777, пріоритетне обслуговування доступне для:

людей з інвалідністю;

осіб, які супроводжують людей з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю — не більше однієї особи;

членів сімей загиблих або померлих військовослужбовців;

військовослужбовців, які проходять службу в період дії “воєнного стану”.

Під час реєстрації в Е-запис необхідно вказати дані документа, який підтверджує відповідний статус. Його оригінал потрібно мати при собі та пред'явити адміністратору.

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Після реєстрації термінал видає номер запису, який відображається на моніторі сервісного центру. За ним можна стежити за чергою та очікувати виклику.

Чому виклик може відбуватися не за номером

Пріоритетний виклик здійснюється до першого вільного адміністратора, який надає необхідну послугу. Тому номери можуть викликатися не послідовно.

Наприклад, обмін або відновлення посвідчення водія та реєстрацію автомобіля можуть проводити різні адміністратори. Через це відвідувача з пріоритетним статусом можуть викликати до адміністратора, який звільнився раніше для потрібної послуги.

Пріоритет не означає знижку

Важливо, що пільговий статус дає право саме на пріоритетний виклик до адміністратора. Він не звільняє від оплати послуги та не передбачає автоматичної знижки.

Тобто після отримання пріоритетного запису послугу в сервісному центрі МВС необхідно оплатити у повному обсязі.