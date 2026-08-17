Кто имеет право на приоритетное обслуживание в сервисных центрах МВД

Для получения услуги необходимо зарегистрироваться в системе Е-запись через терминал, установленный непосредственно в сервисном центре МВД. Услуга будет предоставлена в день обращения.

Кто имеет право на приоритетный вызов

Согласно приказу МВД №777, приоритетное обслуживание доступно для:

людей с инвалидностью;

лиц, сопровождающих людей с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью - не более одного человека;

членов семей погибших или умерших военнослужащих;

военнослужащих, проходящих службу в период действия “военного положения” .

При регистрации в Е-запись необходимо указать данные подтверждающего документа соответствующий статус. Его оригинал необходимо иметь при себе и предъявить администратору.

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После регистрации терминал выдает номер записи, отображаемый на мониторе сервисного центра. За ним можно следить за очереди и ждать вызова.

Почему вызов может происходить не по номеру

Приоритетный вызов осуществляется к первому свободному администратору, предоставляющему необходимую услугу. Потому номера могут вызываться не последовательно.

Например, обмен или восстановление водительского удостоверения и регистрацию автомобиля могут проводить различные администраторы. Поэтому посетителя с приоритетным статусом могут вызвать к администратору, который уволился ранее для нужной услуги.

Приоритет не означает скидку

Важно, что льготный статус дает право именно на приоритетный вызов к администратору. Он не освобождает от оплаты услуги и не предусматривает автоматическую скидку.

То есть, после получения приоритетной записи услугу в сервисном центре МВД необходимо оплатить в полном объеме.