Де продається найбільше пального: рейтинг АЗС України

У першому півріччі 2026 року реалізація пального в понад 40 найбільших мережах АЗС України зросла на 9,44%. Найпомітніше збільшення продажів серед операторів із понад 30 станціями продемонстрували UPG та Укрнафта. Водночас частина регіональних мереж суттєво скоротила обсяги реалізації, пише enkorr.ua.

Такі дані наводить Консалтингова група А-95.

Найбільшу динаміку продемонструвала UPG. За перші шість місяців року мережа реалізувала 303 тис. м³ пального проти 191 тис. м³ за аналогічний період 2025-го. Приріст становив 58,7%.

Основною причиною такого результату стало масштабне розширення мережі. Якщо торік UPG мала 84 АЗС, то станом на кінець червня 2026 року — вже 452 станції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ще один значний приріст показала Укрнафта. Продажі компанії збільшилися з 410 до 609 тис. м³, тобто майже на 50%. Серед факторів аналітики називають низькі ціни на пальне, які компанія утримувала навесні в межах урядової політики зі стримування вартості пального.

Додатково на результати вплинули розширення мережі за рахунок станцій Укргазвидобування та оновлення АЗС.

На 45,2% збільшила реалізацію мережа Паралель — із 31 до 45 тис. м³. При цьому найбільше зріс продаж дизельного пального — у 2,5 раза, тоді як реалізація бензину збільшилася менш ніж на 10%.

У А-95 вважають таку динаміку нетиповою та звертають увагу на можливі зміни у звітності мережі. Це є оцінкою аналітиків, а не встановленим фактом.

Водночас преміальний SOCAR скоротив продажі на 14% — із 56 до 48 тис. м³. Найбільше падіння припало на дизельне пальне — 32,1%. За оцінкою А-95, порівняно з 2021 роком загальні обсяги реалізації мережі зменшилися приблизно наполовину.

Серед регіональних операторів суттєве падіння зафіксували у львівської мережі Solяra Fuel Point. Загальні продажі зменшилися на 35,6%, бензину — на 36,5%, дизпального — на 41,8%. Аналітики А-95 також поставили під сумнів коректність динаміки звітності цієї мережі, посилаючись на попередні зміни її показників.

Продажі закарпатської мережі ELERON, за оцінками дослідження, могли скоротитися приблизно на 50%. Водночас розрахунок зроблено лише за сімома АЗС із 25, які має оператор.

Скільки пального продає одна АЗС

А-95 також порівняла середньодобову реалізацію на одну станцію. Найвищий показник серед великих мереж зберігає ОККО — 9,2 м³ на добу. Роком раніше цей показник становив 9,3 м³.

У WOG середньодобовий продаж зріс із 8 до 8,5 м³, або на 6,6%. Зростання забезпечив передусім дизель, реалізація якого збільшилася на 18%. Це компенсувало падіння продажів бензину на 1% та газу на 20%.

Найбільшу позитивну динаміку за цим показником показала Укрнафта — із 3,4 до 5 м³ на АЗС на добу. На результат, за оцінкою аналітиків, вплинули низькі ціни та оновлення мережі.

У якісного UPG ситуація протилежна: загальні продажі зросли майже на 60%, але середньодобова реалізація на одну станцію зменшилася з 12,6 до 4,6 м³. Це пояснюється різким збільшенням кількості АЗС після поглинання понад 400 станцій Авіас/ANP. Ребрендинг цих об'єктів триває.

У народних Авантаж 7 середньодобовий продаж становив 6,9 м³, хоча за рік він зменшився на 7,7%. Натомість БРСМ збільшила показник на 6,2% — до 6,6 м³.

У полтавського Автотрансу середньодобова реалізація зросла на 9,6% — до 5,5 м³.

На цьому тлі преміальний SOCAR скоротив продаж на одну АЗС на 14% — з 5,7 до 4,9 м³.

У мережі MARSHAL показник несподівано зріс на 26,3% — з 3,4 до 4,3 м³. Основним фактором стало збільшення продажів дизельного пального на 64%. Аналітики А-95 називають таку динаміку нетиповою.

У Паралелі середньодобова реалізація зросла на 40,5% — з 1,7 до 2,4 м³. Водночас у А-95 зазначають, що навіть після цього показник залишається низьким порівняно з мережами аналогічного масштабу.

Серед операторів із меншою кількістю станцій вирізняється криворізька мережа RLS (Решотка). Вона має 13 АЗС, а середньодобова реалізація становила 10,6 м³ на станцію — найвищий результат серед мереж, що налічують понад 10 АЗС. За рік продажі RLS зросли на 7,9%.

Загалом у першому півріччі 2026 року найбільші мережі АЗС України збільшили реалізацію пального на 9,44%. Водночас експерти А-95 очікують, що у другому півріччі повторити таку динаміку буде складніше через наслідки атак на промисловість та високі ціни на пальне.