Где продается больше всего топлива: рейтинг АЗС Украины

В первом полугодии 2026 года реализация горючего более чем в 40 крупнейших сетях АЗС Украины выросла на 9,44%. Наиболее заметное увеличение продаж среди операторов с более чем 30 станциями продемонстрировали UPG и Укрнафта. В то же время, часть региональных сетей существенно сократила объемы реализации. enkorr.ua.

Такие данные приводит Консалтинговая Группа А-95.

Наибольшую динамику продемонстрировала UPG. За первые шесть месяцев года сеть реализовала 303 тыс. м³ горючего против 191 тыс. м³ за аналогичный период 2025-го. Прирост составил 58,7%.

Основной причиной такого результата явилось масштабное расширение сети. Если в прошлом году UPG имела 84 АЗС, то на конец июня 2026 года – уже 452 станции.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Еще один значительный прирост показала Укрнефть. Продажи компании увеличились с 410 до 609 тыс. м3, то есть почти на 50%. Среди факторов аналитики называют низкие цены на горючее, которые компания удерживала весной в рамках правительственной политики по сдерживанию стоимости горючего.

Дополнительно на результаты оказали влияние расширение сети за счет станций Укргаздобычи и обновления АЗС.

На 45,2% увеличила реализацию сеть Параллель – с 31 до 45 тыс. м3. При этом больше выросла продажа дизельного горючего – в 2,5 раза, тогда как реализация бензина увеличилась менее чем на 10%.

В А-95 считают такую динамику нетипичной и обращают внимание на возможные изменения в отчетности сети. Это оценка аналитиков, а не установленным фактом.

В то же время, премиальный SOCAR сократил продажи на 14% – с 56 до 48 тыс. м³. Наибольшее падение пришлось на дизельное топливо – 32,1%. По оценке А-95 по сравнению с 2021 годом общие объемы реализации сети уменьшились примерно наполовину.

Среди региональных операторов существенное падение было зафиксировано во львовской сети Solяra Fuel Point. Общие продажи уменьшились на 35,6%, бензина – на 36,5%, дизтоплива – на 41,8%. Аналитики А-95 также подвергли сомнению корректность динамики отчетности этой сети, ссылаясь на предыдущие изменения ее показателей.

Продажи закарпатской сети ELERON, по оценкам исследования, могли сократиться примерно на 50%. В то же время расчет произведен только по семи АЗС из 25, которые имеет оператор.

Сколько горючего продает одна АЗС

А-95 также сравнила среднесуточную реализацию одной станции. Самый высокий показатель среди крупных сетей сохраняет ОККО – 9,2 м³ в сутки. Годом ранее этот показатель составлял 9,3 м3.

В WOG среднесуточная продажа выросла с 8 до 8,5 м³, или на 6,6%. Рост обеспечил, прежде всего, дизель, реализация которого увеличилась на 18%. Это компенсировало падение продаж бензина на 1% и газа на 20%.

Наибольшую положительную динамику по этому показателю показала Укрнефть – с 3,4 до 5 м³ на АЗС в сутки. На результат, по оценке аналитиков, повлияли низкие цены и обновление сети.

У качественного UPG ситуация обратная: общие продажи выросли почти на 60%, но среднесуточная реализация на одну станцию уменьшилась с 12,6 до 4,6 м³. Это объясняется резким увеличением количества АЗС после поглощения более чем 400 станций Авиас/ANP. Ребрендинг этих объектов продолжается.

У народных Авантаж 7 среднесуточная продажа составила 6,9 м³, хотя за год она уменьшилась на 7,7%. В то же время БРСМ увеличила показатель на 6,2% – до 6,6 м³.

У полтавского автотранса среднесуточная реализация выросла на 9,6% – до 5,5 м³.

На этом фоне премиальный SOCAR сократил продажу на одну АЗС на 14% с 5,7 до 4,9 м³.

В сети MARSHAL показатель неожиданно вырос на 26,3% – с 3,4 до 4,3 м³. Основным фактором стало увеличение продаж дизельного горючего на 64%. Аналитики А-95 называют такую динамику нетипичной.

В Параллели среднесуточная реализация выросла на 40,5% с 1,7 до 2,4 м³. В то же время, в А-95 отмечают, что даже после этого показатель остается низким по сравнению с сетями аналогичного масштаба.

Среди операторов с меньшим количеством станций выделяется криворожская сеть RLS. Она имеет 13 АЗС, а среднесуточная реализация составила 10,6 м3 на станцию – самый высокий результат среди сетей, насчитывающих более 10 АЗС. За год продажи RLS выросли на 7,9%.

В первом полугодии 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины увеличили реализацию горючего на 9,44%. В то же время эксперты А-95 ожидают, что во втором полугодии повторить такую динамику будет сложнее из-за последствия атак на промышленность и высокие цены на горючее.