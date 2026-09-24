Заправляли бодягой прямо из фургонов: подпольная АЗС на колесах работала открыто

Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, это было масштабное кустарное производство в обычном гараже. Локация также указывается – город Устилуг.

Там ловкачи смешивали дизель с газовым конденсатом, добавляли специальные красители и фасовали готовую смесь в большие емкости для последующей продажи.

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Клиентов искали через специально созданные закрытые группы в популярных мессенджерах. Водители могли приехать за дешевым горючим непосредственно на импровизированную базу или заказать доставку в нужное место.

Роль мобильных заправок выполняли обычные грузовые фургоны. Их грузовой отсек переоборудовали, установив внутри скрытые резервуары и профессиональные системы для быстрой перекачки жидкости в баки клиентов.



Обычный гараж превратили в цех по производству дизеля. Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Масштабы подпольного бизнеса

Совместная операция детективов БЭБ и оперативников СБУ позволила остановить этот опасный для двигателей конвейер. Кроме огромной партии самой смеси, силовики конфисковали два переоборудованных фургона, помповые станции, черновую бухгалтерию и наличные деньги, полученные от доверительных автомобилистов.

" Общая стоимость изъятого имущества составляет более 2 миллионов гривен, – определением суда на него уже наложен арест,– отмечают в БЭБ.

Вот в таких бочках, где-то когда-то списанных цистернах, хранилось изготовленное "горючее". Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Что было известно раньше?

Следователи продолжают расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и незаконного сбыта подакцизных товаров.

Организаторам гаражной АЗС грозят серьезные проблемы с законом, а водителям стоит еще раз задуматься, стоит ли экономия на сомнительном горючем дорогом ремонте топливной аппаратуры.