Заправляли бодягою прямо з фургонів: підпільна АЗС на колесах працювала відкрито

Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, це було масштабне кустарне виробництво у звичайному гаражі. Локація також вказується – місто Устилуг.

Там спритники змішували дизель із газовим конденсатом, додавали спеціальні барвники та фасували готову суміш у великі місткості для подальшого продажу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Пальне дешеве і навіть з доставкою

Клієнтів шукали через спеціально створені закриті групи у популярних месенджерах. Водії могли приїхати за дешевим пальним безпосередньо на імпровізовану базу або ж замовити доставлення в потрібне місце.

Роль мобільних заправок виконували звичайні вантажні фургони. Їхній вантажний відсік переобладнали, встановивши всередині приховані резервуари та професійні системи для швидкого перекачування рідини в баки клієнтів.



Звичайний гараж перетворили на цех з виробництва дизеля. Фото: Бюро економічної безпеки України

Масштаби підпільного бізнесу

Спільна операція детективів БЕБ та оперативників СБУ дозволила зупинити цей небезпечний для двигунів конвеєр. Окрім величезної партії самої суміші, силовики конфіскували два переобладнані фургони, помпові станції, чорнову бухгалтерію та готівку, отриману від довірливих автомобілістів.

"Загальна вартість вилученого майна становить понад 2 мільйони гривень, ухвалою суду на нього вже накладено арешт, – зазначають у БЕБ.

Ось в таких діжах, десь колись списаних цистернах, зберігалося виготовлене "пальне". Фото: Бюро економічної безпеки України

Що було відомо раніше?

Слідчі продовжують розслідування за фактами ухилення від сплати податків та незаконного збуту підакцизних товарів.

Організаторам гаражної АЗС загрожують серйозні проблеми із законом, а водіям варто вкотре замислитися, чи варта економія на сумнівному пальному дорогого ремонту паливної апаратури.