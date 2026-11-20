Як повідомляє аналітичний ресурс Опендатамедіа з посиланням на дані ГПУ, поточна статистика перевищує минулорічні показники у 1,6 раза. Найбільший шок для українських автомобілістів стався саме на початку осені, коли крива вилучень автотранспорту різко пішла вгору.

Лише за вересень та жовтень правоохоронці відкрили 357 кримінальних проваджень щодо “махінацій з ідентифікаційними номерами кузовів та агрегатів”. Це становить понад половину від усіх зафіксованих випадків за поточний рік. Всього за рік відкрито 635 кримінальних справ.

Якщо раніше експерти фіксували в середньому близько 35 таких інцидентів щомісяця, то за останні два місяці цей показник підскочив одразу в п'ять разів. Така аномалія виглядає як нова схема роботи українських силовиків.

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Чому поліція вилучає авто

Хвиля вилучень дорогих автомобілів прокотилась восени майже у всіх великих містах на підконтрольних українській владі територіях. Зараз велика кількість цих машин так і стоять на штрафмайданчиках в очкуванні експертизи.

Встановлений законом строк для проведення таких експертиз — до 90 днів. Проте, якщо за цей термін експертиза не була проведена, це ще не означає, що автомобіль повернуть власнику. Тому автомобілісти намагаються “домовитись” з правоохоронцями аби “прискорити процес” та отримати назад свій автомобіль.

До суду доходять одиниці

Попри стрімке зростання кількості вилучених авто реальне розслідування цих справ рухається вкрай повільно. Наразі офіційну підозру повідомили лише у п'яти провадженнях.

Ще п'ять справ правоохоронці встигли направити до суду для розгляду по суті. У сухому залишку це означає, що значно менш як один відсоток від загальної кількості облікованих “правопорушень” справді є порушеннями закону.