Как сообщает аналитический ресурс Опендатамедиа Со ссылкой на данные ГПУ, текущая статистика превышает прошлогодние показатели в 1,6 раза. Наибольший шок для украинских автомобилистов произошел именно в начале осени, когда кривая изъятий автотранспорта резко пошла вверх.

Только за сентябрь и октябрь правоохранители открыли 357 уголовных производств в отношении“ махинаций с идентификационными номерами кузовов и агрегатов” . Это составляет более половины всех зафиксированных случаев за текущий год. Всего за год возбуждено 635 уголовных дел.

Если раньше эксперты фиксировали в среднем около 35 таких инцидентов ежемесячно, то за последние два месяца этот показатель подскочил сразу в пять раз. Подобная аномалия выглядит как новая схема работы украинских силовиков.

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Почему полиция изымает авто

Волна изъятий дорогих автомобилей прокатилась осенью почти во всех крупных городах на подконтрольных украинским властям территориях. Сейчас большое количество этих машин так и стоят на штрафплощадках в ожидании экспертизы.

Установленный законом срок для проведения таких экспертиз – до 90 дней. Однако если за этот срок экспертиза не была проведена, это еще не означает, что автомобиль вернут владельцу. Поэтому автомобилисты пытаются“ договориться” с правоохранителями чтобы“ ускорить процесс” и получить обратно свой автомобиль.

До суда доходят единицы

Несмотря на стремительный рост количества изъятых авто, реальное расследование этих дел движется крайне медленно. Пока официальное подозрение сообщили только в пяти производствах.

Еще пять дел правоохранители успели направить в суд для рассмотрения по существу. В сухом остатке это означает, что значительно менее одного процента от общего количества учтенных“ правонарушений” действительно есть нарушения закона.