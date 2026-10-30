Кількість несплачених штрафів з порушення ПДР перевалила за два мільйони

Як повідомляють аналітики платформи Опендатабот, станом на жовтень 2026 року в Єдиному реєстрі боржників налічується понад два мільйони проваджень за порушення правил дорожнього руху. Лише за цей рік до бази додалося майже 400 тисяч нових неоплачених квитанцій.

Цікаво, що левова частка боргів концентрується в руках вузького кола осіб. Майже третина всіх справ із топ-50 найбільших боржників припадає лише на п'ятьох водіїв, які сумарно накопичили понад дві тисячі проваджень.

Той самий рекордсмен, який зібрав 825 штрафів за поточний рік, є лідером і за весь час спостережень. Загалом за ним тягнеться шлейф із майже півтори тисячі неоплачених постанов, і 98% з них досі висять у статусі активних.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Друге місце в цьому антирейтингу посідає автомобіліст із 383 справами. Третій та четвертий номінанти мають по 280 проваджень, причому в одного з них жоден штраф так і не був погашений.

Хто ці люди та що їм загрожує

Середньостатистичному серійному порушнику зараз 41 рік. Наймолодшому фігуранту списку виповнилося 22 роки, а найстаршому – 63. Найбільша група ризику – це водії віком від 41 до 50 років, на яких висить понад дві з половиною тисячі справ.

Втім, є і винятки. Четверо людей з топ-50, повністю сплатили свої борги та закрили всі провадження, відкриті у 2026 році. Решта – ігнорують.

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, у вересні ВРУ провалила голосування за законопроєкт про суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості. Для ухвалення документа, який передбачав стягнення до 17 тисяч гривень для українців за перевищення швидкості, не вистачило всього одного голосу.

Також варто пам'ятати, що потрапляння до реєстру боржників несе певні проблеми для водія. Державні та приватні виконавці мають право накладати арешт на банківські рахунки, стягувати кошти примусово, а в окремих випадках – навіть обмежувати право виїзду за кордон чи керування транспортним засобом.