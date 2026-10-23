Власника АЗС на Одещині оштрафували на 650 тисяч за землю

Як повідомляє профільне видання enkorr, Господарський суд Одеської області поставив крапку у справі щодо заправки у місті Болград. Компанія АТА СЕРВІС, яка володіє станцією на вулиці Заводській, роками ігнорувала вимоги чиновників міськради щодо укладання договору оренди на ділянку площею майже чверть гектара.

Ще восени 2023 року місцева влада погодила передачу цієї землі підприємству на 49 років. Чиновники навіть надіслали готові проєкти договорів та розрахунки, проте власники бізнесу проігнорували документи та не заплатили державним діячам за ці папери.

У суді представники компанії спробували довести, що паперів не отримували. Більше того, юристи АТА СЕРВІС переконували, що спірна ділянка взагалі не має відношення до їхньої заправки, хоча адреси повністю збігалися.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки доведеться заплатити

Судді такі аргументи не переконали. За період з літа 2024 року по червень 2026 року підприємству нарахували борг за ставкою 12% від нормативної оцінки землі, що є стандартом для газових та автозаправних станцій.

Тепер компанія має перерахувати 653,5 тисячі гривень боргу, а також покрити майже 10 тисяч гривень судового збору. Цікаво, що це вже не перший подібний програш власників цієї АЗС.

Минулого року суд вже стягнув з них понад 170 тисяч гривень за користування цією ж землею у попередні періоди. Загалом тиск з боку владних структур вже обійшовся бізнесменам у майже 825 тисяч гривень.

Штрафи для АЗС стають трендом

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, податківці та суди зараз активно беруться за паливний бізнес по всій країні. Нещодавно на Київщині під час рейду виявили газову заправку, яка спокійно працювала без ліцензії на роздрібну торгівлю.

Практика показує, що державні структури активно займаються штрафуванням бізнесу. У свою чергу бізнес, щоб оплатити штрафи, підвищує ціни на пальне. У підсумку за все це платить кінцевий споживач.