Владельца АЗС в Одесской области оштрафовали на 650 тысяч за землю

Как сообщает профильное издание enkorr, Хозяйственный суд Одесской области поставил точку по делу о заправке в городе Болград. Компания АТА СЕРВИС, владеющая станцией на улице Заводской, годами игнорировала требования чиновников горсовета по заключению договора аренды на участок площадью почти четверть гектара.

Еще осенью 2023 года местные власти согласовали передачу этой земли предприятию на 49 лет. Чиновники даже направили готовые проекты договоров и расчеты, однако владельцы бизнеса проигнорировали документы и не заплатили государственным деятелям за эти бумаги.

В суде представители компании попытались доказать, что бумаги не получали. Более того, юристы АТА СЕРВИС убеждали, что спорный участок вообще не имеет отношения к их заправке, хотя адреса полностью совпадали.

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Сколько придется заплатить

Судьи такие доводы не убедили. За период с лета 2024 по июнь 2026 предприятию начислили долг по ставке 12% от нормативной оценки земли, что является стандартом для газовых и автозаправочных станций.

Теперь компания должна перечислить 653,5 тысяч гривен долга, а также покрыть почти 10 тысяч гривен судебного сбора. Примечательно, что это уже не первый подобный проигрыш владельцев этой АЗС.

В прошлом году суд уже взыскал с них более 170 тысяч гривен за использование этой же земли в предыдущие периоды. В целом давление со стороны властных структур уже обошлось бизнесменам почти в 825 тысяч гривен.

Штрафы для АЗС становятся трендом

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, налоговики и суды сейчас активно берутся за топливный бизнес по всей стране. Недавно в Киевской области во время рейда обнаружили газовую заправку, которая спокойно работала без лицензии на розничную торговлю.

Практика показывает, что государственные структуры активно занимаются штрафованием бизнеса. В свою очередь бизнес, чтобы оплатить штрафы, повышает цены на топливо. В итоге за это платит конечный потребитель.