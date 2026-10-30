Количество неуплаченных штрафов по нарушению ПДД перевалило за два миллиона

Как сообщают аналитики платформы Опендатабот, по состоянию на октябрь 2026 года в Едином реестре должников насчитывается более двух миллионов производств за нарушение ПДД. Только за этот год в базу добавилось почти 400 тысяч новых неоплаченных квитанций.

Любопытно, что львиная доля долгов концентрируется в руках узкого круга лиц. Почти треть всех дел из топ-50 крупнейших должников приходится только на пятерых водителей, суммарно накопивших более двух тысяч производств.

Тот самый рекордсмен, собравший 825 штрафов за текущий год является лидером и за все время наблюдений. В общей сложности за ним тянется шлейф из почти полутора тысяч неоплаченных постановлений, и 98% из них до сих пор висят в статусе активных.

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Второе место в этом антирейтинге занимает автомобилист по 383 делам. Третий и четвертый номинанты имеют по 280 производств, причем у одного из них ни один штраф так и не был погашен.

Кто эти люди и что им угрожает

Среднестатистическому серийному нарушителю сейчас 41 год. Самому младшему фигуранту списка исполнилось 22 года, а самому старшему– 63. Наибольшая группа риска– это водители в возрасте от 41 до 50 лет, на которых висит более двух с половиной тысяч дел.

Впрочем, есть и исключения. Четверо человек из топ-50 полностью уплатили свои долги и закрыли все производства, открытые в 2026 году. Остальные– игнорируют.

Напомним, как мы сообщали ранее, в сентябре ВРУ провалило голосование за законопроект о существенном повышении штрафов за превышение скорости. Для принятия документа, предполагавшего взыскание до 17 тысяч гривен для украинцев за превышение скорости, не хватило всего одного голоса.

Также следует помнить, что попадание в реестр должников несет некоторые проблемы для водителя. Государственные и частные исполнители имеют право налагать арест на банковские счета, взимать средства принудительно, а в редких случаях– даже ограничивать право выезда за границу или управление транспортным средством.