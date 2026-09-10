Кінець епохи: Volkswagen остаточно позбувся Bugatti через шалені збитки

Про завершення масштабної угоди повідомляє видання motor1.com. Хорватський інженер та підприємець Мате Рімац офіційно підтвердив, що його компанія Rimac Group тепер повністю контролює легендарну французьку марку. Процес переходу почався ще у 2021 році зі створення спільного підприємства, де хорвати мали 55% акцій, а “ваговський” Porsche – 45%. Тепер Volkswagen Group повністю вийшов із гри.

Для звичайного автомобіліста новини зі світу гіперкарів здаються чимось космічним, але ця подія яскраво показує сучасні жорсткі тренди автопрому. Навіть такі гіганти як Volkswagen більше не хочуть тягнути на собі іміджеві, але глибоко збиткові проекти. Німці запустили антикризовий план Future Plan 2030, мета якого – тотальне скорочення витрат. Гроші зараз потрібні на розробку масових та доступних електромобілів, а не на бензинові іграшки для мільярдерів.

Мільйонні збитки заради престижу

Історія Bugatti під крилом VW була справді епічною. У 1998 році німці викупили права на марку, а у 2005-му шокували світ монументальним Bugatti Veyron. Це був перший серійний автомобіль, який видавав понад 1000 кінських сил та їхав швидше за 400 км/год. Його 8-літровий двигун W16 із чотирма турбінами став вершиною інженерії. Але бізнес є бізнес: аналітики підрахували, що на кожному проданому Veyron концерн втрачав близько 6,2 мільйона доларів. Марку тримали виключно заради демонстрації технологічної переваги.

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Що буде з Bugatti далі? Штаб-квартира та історичне ательє залишаться у французькому місті Мольсайм. Бренд отримав незалежність від важкої бюрократії великих корпорацій. Першим дітищем нової епохи стане гіперкар Bugatti Tourbillon, який вже незабаром поїде до своїх власників. А до кінця десятиліття французько-хорватський альянс обіцяє показати абсолютно нову лінійку ексклюзивних авто.