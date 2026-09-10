Конец эпохи: Volkswagen окончательно избавился от Bugatti из-за безумных убытков

О завершении масштабного соглашения сообщает издание motor1.com. Хорватский инженер и предприниматель Мате Римац официально подтвердил, что его компания Rimac Group теперь полностью контролирует легендарную французскую марку. Процесс перехода начался еще в 2021 году с создания совместного предприятия, где хорваты имели 55% акций, а“ весовский” Porsche– 45%. Теперь Volkswagen Group полностью вышел из игры.

Для обычного автомобилиста новости из мира гиперкаров кажутся чем-то космическим, но это событие ярко показывает современные жесткие тренды автопрома. Даже такие гиганты как Volkswagen больше не хотят тянуть на себе имиджевые, но глубоко убыточные проекты. Немцы запустили антикризисный план Future Plan 2030, цель которого– тотальное сокращение издержек. Деньги сейчас нужны для разработки массовых и доступных электромобилей, а не для бензиновых игрушек для миллиардеров.

Миллионный ущерб ради престижа

История Bugatti под крылом VW была поистине эпической. В 1998 году немцы выкупили права на марку, а в 2005-м шокировали мир монументальным Bugatti Veyron. Это был первый серийный автомобиль, который выдавал более 1000 лошадиных сил и ехал быстрее 400 км/ч. Его 8-литровый двигатель W16 с четырьмя турбинами стал вершиной инженерии. Но бизнес есть бизнес: аналитики подсчитали, что на каждом проданном Veyron концерн терял около 6,2 миллионов долларов. Марку держали исключительно для демонстрации технологического преимущества.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что будет с Bugatti дальше? Штаб-квартира и историческое ателье останутся во французском городе Мольсайм. Бренд обрел независимость от тяжелой бюрократии крупных корпораций. Первым детищем новой эпохи станет гиперкар Bugatti Tourbillon, который уже скоро поедет к своим владельцам. А к концу десятилетия французско-хорватский альянс обещает показать совершенно новую линейку эксклюзивных авто.