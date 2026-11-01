Кінець миготливому жовтому: в Іспанії радикально змінили правила проїзду пішохідних переходів

Як повідомляє видання Ultima Hora, ініціатором реформи виступив директор Генерального управління дорожнього руху Іспанії Пере Наварро.

Головна мета відомства полягає у викоріненні небезпечної практики, коли автомобілісти намагалися проскочити перехрестя, покладаючись лише на власну обережність. Про запровадження цієї новації редакція Авто24 попереджала ще влітку, і ось ця норма вже діє.

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Тепер пріоритет уваги на пішоходах

До набрання чинності Королівським указом 518/2026 світлофори часто працювали у конфліктному режимі. Автомобілям блимав жовтий сигнал, що дозволяв рух за умови надання переваги, тоді як люди вже йшли по зебрі на свій законний зелений.

Це створювало величезну плутанину та постійні ризики, особливо для дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю. Відповідальність за уникнення ДТП повністю перекладалася на плечі водія, який мав миттєво оцінити ситуацію.

Як працюватимуть світлофори тепер

Відтепер алгоритм роботи світлофорів став максимально жорстким та однозначним. Якщо пішоходам увімкнувся зелений, для всього транспорту має горіти виключно постійний червоний сигнал, який вимагає повної зупинки.

Миготливий жовтий не зникає з доріг назавжди, але його використання суворо регламентували. Він може з'явитися лише після того, як червоний сигнал повністю зупинить потік машин, виключаючи будь-який збіг із зеленим світлом для пішоходів.

Ця реформа безпосередньо впливає на безпеку дорожнього руху в містах і являє собою значну зміну в управлінні світлофорами.

Варто зазначити, що такі зміни повністю відповідають рекомендаціям міжнародних організацій з безпеки руху. Експерти давно визнали одночасний дозвіл на рух для різних учасників головним джерелом аварійності в умовах щільного міського трафіку.