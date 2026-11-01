Конец мигающему желтому: в Испании радикально изменили правила проезда пешеходных переходов

Как сообщает издание Ultima Hora, инициатором реформы выступил директор Генерального управления дорожного движения Испании Пере Наварро.

Главная цель ведомства состоит в искоренении опасной практики, когда автомобилисты пытались проскочить перекресток, полагаясь только на собственную осторожность. О введении этого новшества редакция Авто24 предупреждала еще летом, и вот эта норма уже действует.

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Теперь приоритет внимания на пешеходах

До вступления в силу Королевского указа 518/2026 светофоры часто работали в конфликтном режиме. Автомобилям мигал желтый сигнал, позволявший движение при условии предпочтения, тогда как люди уже шли по зебре на свой законный зеленый.

Это создавало огромную путаницу и постоянные риски, особенно для детей, пожилых и лиц с инвалидностью. Ответственность за уход от ДТП полностью перекладывалась на плечи водителя, который должен был мгновенно оценить ситуацию.

Как работают светофоры теперь

Теперь алгоритм работы светофоров стал максимально жестким и однозначным. Если пешеходам включен зеленый, для всего транспорта должен гореть исключительно постоянный красный сигнал, требующий полной остановки.

Мигающий желтый не исчезает с дорог навсегда, но его использование строго регламентировали. Он может появиться только после того, как красный сигнал полностью остановит поток машин, исключая совпадение с зеленым светом для пешеходов.

Эта реформа оказывает непосредственное влияние на безопасность дорожного движения в городах и представляет собой значительное изменение в управлении светофорами.

Следует отметить, что такие изменения полностью соответствуют рекомендациям международных организаций по безопасности движения. Эксперты давно признали одновременное разрешение на движение для разных участников главным источником аварийности в условиях плотного городского трафика.