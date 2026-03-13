KitKat створив болід Формули-1 з шоколаду вагою 350 кг

Незвичайний автомобіль показали на легендарній трасі Сільверстоун. Гігантський шоколадний болід став одним із найяскравіших промо-проєктів, які коли-небудь створювали у рамках співпраці між брендом солодощів та автоспортом, пише Auto24. Публіці унікальний автомобіль представив британський гонщик Біллі Монгер.

Читайте також: Джордж Рассел виграє Гран-прі Австралії: нова ера Формули-1 почалась

Він зазначив, що навіть серед багатьох дивовижних машин, які можна побачити на трасі, цей болід справді особливий. За словами пілота, у гонках важливо залишатися зосередженим, але кожному гонщику також потрібна коротка перерва, щоб відновити сили. Саме ця ідея лежить в основі відомого слогану та філософії бренду KitKat.

1254 години роботи

Над створенням шоколадного боліда працювала відома майстриня-шоколатьє Джен Ліндсі-Кларк. На виготовлення унікальної моделі пішло 1254 години ручної роботи. Авторка вже відома своїми масштабними шоколадними проєктами – серед них бюст Короля Чарльза III та фігура Віллі Вонки.

Розміри шоколадного боліда

Шоколадний автомобіль виконаний у натуральному масштабі і має вражаючі характеристики: довжина – близько 5 метрів, ширина – приблизно 2 метри, а вага – 350 кілограмів. За підрахунками творців, це приблизно еквівалент 16 900 стандартних батончиків KitKat. Дизайн боліда повторює сучасні автомобілі Formula 1 2026 року. Майстри відтворили практично всі елементи, як от антикрила чи система HALO. Конструкція має оболонку з молочного шоколаду, всередині якої додатковий шоколад і хрусткі пластівці, що нагадують структуру знаменитого батончика.

Також цікаво: Формула-1: Visa залишається з Red Bull та Racing Bulls — сторони підписали новий контракт

Частина маркетингового партнерства з Формулою-1

У компанії пояснили, що створення шоколадного боліда стало символічним способом відзначити партнерство бренду з F1. Керівник кондитерського підрозділу Nestlé у Великій Британії та Ірландії Скотт Коулз заявив, що бренд хотів створити щось несподіване, що поєднає точність автоспорту та грайливість KitKat. За його словами, мета ініціативи – не лише з’явитися на гоночній трасі, а й перенести атмосферу Формули-1 до фанатів через маркетингові активності та продукцію бренду.