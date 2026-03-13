KitKat создал болид Формулы-1 из шоколада весом 350 кг

Необычный автомобиль показали на легендарной трассе Сильверстоун. Гигантский шоколадный болид стал одним из самых ярких промо-проектов, которые когда-либо создавали в рамках сотрудничества между брендом сладостей и автоспортом, пишет Auto24. Публике уникальный автомобиль представил британский гонщик Билли Монгер.

Он отметил, что даже среди многих удивительных машин, которые можно увидеть на трассе, этот болид действительно особенный. По словам пилота, в гонках важно оставаться сосредоточенным, но каждому гонщику также нужен короткий перерыв, чтобы восстановить силы. Именно эта идея лежит в основе известного слогана и философии бренда KitKat.

1254 часа работы

Над созданием шоколадного болида работала известная мастерица-шоколатье Джен Линдси-Кларк. На изготовление уникальной модели ушло 1254 часа ручной работы. Автор уже известна своими масштабными шоколадными проектами – среди них бюст Короля Чарльза III и фигура Вилли Вонки.

Размеры шоколадного болида

Шоколадный автомобиль выполнен в натуральном масштабе и имеет впечатляющие характеристики: длина – около 5 метров, ширина – примерно 2 метра, а вес – 350 килограммов. По подсчетам создателей, это примерно эквивалент 16 900 стандартных батончиков KitKat. Дизайн болида повторяет современные автомобили Formula 1 2026 года. Мастера воспроизвели практически все элементы, такие как антикрылья или система HALO. Конструкция имеет оболочку из молочного шоколада, внутри которой дополнительный шоколад и хрустящие хлопья, напоминающие структуру знаменитого батончика.

Часть маркетингового партнерства с Формулой-1

В компании объяснили, что создание шоколадного болида стало символическим способом отметить партнерство бренда с F1. Руководитель кондитерского подразделения Nestlé в Великобритании и Ирландии Скотт Коулз заявил, что бренд хотел создать что-то неожиданное, что объединит точность автоспорта и игривость KitKat. По его словам, цель инициативы – не только появиться на гоночной трассе, но и перенести атмосферу Формулы-1 к фанатам через маркетинговые активности и продукцию бренда.