Škoda розкрила більше подробиць про новий електричний кросовер Peaq

Поведінка машини на дорозі закладається ще на етапі перших дизайнерських ескізів і залежить не лише від фінальних налаштувань підвіски чи рульового керування, а насамперед від жорсткості самого кузова, зазначає Škoda.

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У моделі Škoda Peaq розробникам вдалося створити надміцний каркас, який не лише гарантує високий рівень пасивної безпеки, але й забезпечує стабільність, легкість та природність в управлінні, попри солідні габарити й масу електрокара.

Секрети міцності: диференційоване використання сталі

Для досягнення високих показників міцності конструктори чеської марки використали особливий підхід до вибору матеріалів. За словами компанії, каркас кузова Škoda Peaq виготовляється зі сталевих листів завтовшки від 0,7 до 2 міліметрів. При цьому характеристики сталі суттєво відрізняються залежно від зони автомобіля.

"Ми підбираємо матеріал для кожного компонента відповідно до функції, яку він виконує в конкретній секції структури кузова. Під час цього вибору ми враховуємо безпеку, міцність, довговічність та загальну вагу автомобіля", – пояснює Вацлав Шпрінгл, відповідальний за розробку каркаса кузова.

Конструктивні елементи, які безпосередньо оточують пасажирський салон і формують захисну капсулу, виготовлені переважно з високоміцної сталі гарячого штампування. Ці зони розраховані на мінімальну деформацію у разі аварії. Навпаки, секції кузова, що утворюють зони контрольованого зім'яття (спереду та ззаду), виконані з матеріалів, які поєднують міцність із високою пластичністю. Це дозволяє їм ефективно поглинати та розсіювати енергію удару.

Конструктивні виклики: панорамний дах та найбільші двері в класі

Проєктування кузова Škoda Peaq поставило перед інженерами кілька серйозних викликів. Зокрема, цей електричний кросовер отримав найбільші задні двері у своєму сегменті, а також найбільший панорамний дах, який коли-небудь встановлювався на автомобілях чеського бренду.

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Обидва ці елементи зазвичай негативно впливають на загальну міцність конструкції, оскільки створюють великі порожнечі в металевому каркасі. Щоб зберегти високий рівень жорсткості кузова на кручення, команді під керівництвом Вацлава Шпрінгла довелося повністю оптимізувати та посилити всю опорну структуру автомобіля навколо цих зон.

Переваги електромобільної платформи та налаштування шасі

Суттєву допомогу в досягненні високої жорсткості кузова на кручення надала сама архітектура електричної платформи, на якій базується Škoda Peaq. Міцний силовий каркас акумуляторної батареї, інтегрований безпосередньо в підлогу автомобіля, слугує надзвичайно жорстким фундаментом. Таке рішення також дозволило суттєво знизити центр ваги кросовера та оптимально розподілити вагу між осями. Завдяки міцній основі інженери отримали набагато більше свободи під час регулювання ходової частини.

"Незважаючи на свої розміри та вагу, Peaq демонструє стабільність, комфорт та природність у керуванні. Нашою метою було досягти балансу між плавністю ходу, стійкістю та контролем кузова, щоб у будь-якій ситуації водій почувався легко й упевнено", – розповідає Петр Шульц із департаменту технічного розвитку Škoda Auto.

Більшість водіїв навряд чи помітять цю складну інженерну роботу візуально, проте її переваги відчуваються буквально з перших метрів поїздки. Жорсткий кузов мінімізує зайві вібрації та шуми, забезпечуючи точне дотримання траєкторії, стабільність на високих швидкостях та відчуття розслабленості й безпеки для всіх пасажирів під час подорожей.