Škoda раскрыла больше подробностей о новом электрокроссовере Peaq

Поведение машины на дороге закладывается еще на этапе первых дизайнерских эскизов и зависит не только от финальных настроек подвески или рулевого управления, но прежде всего от жесткости самого кузова, отмечает Škoda.

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В модели Škoda Peaq разработчикам удалось создать сверхпрочный каркас, который не только гарантирует высокий уровень пассивной безопасности, но и обеспечивает стабильность, легкость и естественность в управлении, несмотря на солидные габариты и массу электрокара.

Секреты прочности: дифференцированное использование стали

Для достижения высоких показателей прочности конструкторы чешской марки использовали особый подход к выбору материалов. По словам компании, каркас кузова Škoda Peaq изготавливается из стальных листов толщиной от 0,7 до 2 миллиметров. При этом характеристики стали существенно отличаются в зависимости от зоны автомобиля.

«Мы подбираем материал для каждого компонента в соответствии с функцией, которую он выполняет в конкретной секции структуры кузова. При этом мы учитываем безопасность, прочность, долговечность и общий вес автомобиля», — объясняет Вацлав Шпрингл, ответственный за разработку каркаса кузова, в интервью –.

Конструктивные элементы, непосредственно окружающие пассажирский салон и формирующие защитную капсулу, изготовлены преимущественно из высокопрочной стали горячей штамповки. Эти зоны рассчитаны на минимальную деформацию в случае аварии. Напротив, секции кузова, образующие зоны контролируемого деформирования (спереди и сзади), выполнены из материалов, сочетающих прочность с высокой пластичностью. Это позволяет им эффективно поглощать и рассеивать энергию удара.

Конструктивные вызовы: панорамная крыша и самые большие двери в классе

Проектирование кузова Škoda Peaq поставило перед инженерами несколько серьезных задач. В частности, этот электрический кроссовер получил самые большие задние двери в своем сегменте, а также самую большую панорамную крышу, которая когда-либо устанавливалась на автомобилях чешского бренда.

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Оба эти элемента обычно негативно влияют на общую прочность конструкции, поскольку создают большие пустоты в металлическом каркасе. Чтобы сохранить высокий уровень жесткости кузова на кручение, команде под руководством Вацлава Шпрингла пришлось полностью оптимизировать и усилить всю опорную структуру автомобиля вокруг этих зон.

Преимущества электромобильной платформы и настройки шасси

Существенную помощь в достижении высокой жесткости кузова на кручение оказала сама архитектура электрической платформы, на которой базируется Škoda Peaq. Прочный силовой каркас аккумуляторной батареи, интегрированный непосредственно в пол автомобиля, служит чрезвычайно жестким фундаментом. Такое решение также позволило существенно снизить центр тяжести кроссовера и оптимально распределить вес между осями. Благодаря прочной основе инженеры получили гораздо больше свободы при настройке ходовой части.

«Несмотря на свои размеры и вес, Peaq демонстрирует стабильность, комфорт и естественность в управлении. Нашей целью было достичь баланса между плавностью хода, устойчивостью и контролем кузова, чтобы в любой ситуации водитель чувствовал себя легко и уверенно», — – рассказывает Петр Шульц из департамента технического развития Škoda Auto.

Большинство водителей вряд ли заметят эту сложную инженерную работу визуально, однако её преимущества ощущаются буквально с первых метров поездки. Жесткий кузов минимизирует лишние вибрации и шумы, обеспечивая точное следование траектории, стабильность на высоких скоростях и ощущение расслабленности и безопасности для всех пассажиров во время путешествий.