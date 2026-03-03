Конфлікт з Іраном може вдарити по автопрому: що під загрозою

ФОТО: Mercedes-Benz|
Світовий автопром під тиском: що означає блокування Ормузької протоки
Загострення на Близькому Сході — це не лише питання геополітики, а й прямий ризик для автомобільної індустрії. Як повідомляє Automotive News, тривала криза може суттєво ускладнити глобальні ланцюги поставок і підвищити витрати як для автовиробників, так і для кінцевих споживачів.
Також цікаво чи можна закупити пального наперед
Проблема – Ормузька протока
З початку бойових дій рух через Ормузьку протоку фактично зупинився. Саме через цей маршрут щодня проходить близько 20 млн барелів нафти, а також значні обсяги скрапленого природного газу.
Аналітики попереджають: якщо напруження не зменшиться, ціна на нафту може перевищити $100 за барель. Для автопрому це означає одразу кілька проблем.
Ормузька протока критично важлива не лише для енергоресурсів. Через неї транспортують
алюміній, сталь і сировину для її виробництва, пластмаси та нафтохімічну продукцію.
Усе це — ключові матеріали для виробництва автомобілів. Якщо постачання порушуються або дорожчають, автовиробники отримують подвійний удар: зростання собівартості та ризики затримок.
Азія та Європа — під найбільшим ризиком
За оцінками консалтингової компанії AlixPartners, тривале блокування маршруту може серйозно порушити ланцюги поставок насамперед в Азії та Європі. Саме ці регіони найбільш залежні від морських перевезень енергоносіїв і сировини.
Після пандемії та кризи напівпровідників автовиробники лише почали відновлювати стабільність. Новий логістичний шок може знову відкотити галузь назад.
Що це означає для ринку авто:
- Зростання цін на нові автомобілі.
- Дорожчі матеріали й логістика закладаються у фінальну вартість.
- Підвищення вартості палива.
Це напряму впливає на витрати автовласників і може знизити попит.
Якщо пальне дорожчає, частина споживачів знову перегляне вибір на користь гібридів чи електромобілів. Менші компанії можуть не витримати нових витрат і розривів у поставках.
До речі Львівська влада планує зберегти територію ЛАЗУ для виробництва та бізнесу
Український контекст
Для України це означає:
- потенційне подорожчання пального;
- ризик підвищення цін на імпортні авто;
- нестабільність у поставках запчастин.
Особливо чутливим буде вторинний ринок, адже більшість автомобілів ввозяться з Європи та США, а ціни там формуються під впливом глобальних витрат.
Висновок
Якщо конфлікт затягнеться, автопром отримає новий системний виклик — дорожчі енергоносії, перебої з матеріалами та зниження купівельної спроможності. Галузь лише почала відновлюватися після попередніх криз, і ще один глобальний шок може знову змінити баланс сил на ринку.
Наразі ключове питання — тривалість конфлікту. Чим довше зберігатиметься нестабільність у районі Ормузької протоки, тим сильніше це відчують автовиробники та покупці по всьому світу.