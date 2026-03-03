Конфлікт з Іраном може вдарити по автопрому: що під загрозою

Загострення на Близькому Сході — це не лише питання геополітики, а й прямий ризик для автомобільної індустрії. Як повідомляє Automotive News, тривала криза може суттєво ускладнити глобальні ланцюги поставок і підвищити витрати як для автовиробників, так і для кінцевих споживачів.

Проблема – Ормузька протока

З початку бойових дій рух через Ормузьку протоку фактично зупинився. Саме через цей маршрут щодня проходить близько 20 млн барелів нафти, а також значні обсяги скрапленого природного газу.

Аналітики попереджають: якщо напруження не зменшиться, ціна на нафту може перевищити $100 за барель. Для автопрому це означає одразу кілька проблем.

Ормузька протока критично важлива не лише для енергоресурсів. Через неї транспортують

алюміній, сталь і сировину для її виробництва, пластмаси та нафтохімічну продукцію.

Усе це — ключові матеріали для виробництва автомобілів. Якщо постачання порушуються або дорожчають, автовиробники отримують подвійний удар: зростання собівартості та ризики затримок.

Азія та Європа — під найбільшим ризиком

За оцінками консалтингової компанії AlixPartners, тривале блокування маршруту може серйозно порушити ланцюги поставок насамперед в Азії та Європі. Саме ці регіони найбільш залежні від морських перевезень енергоносіїв і сировини.

Після пандемії та кризи напівпровідників автовиробники лише почали відновлювати стабільність. Новий логістичний шок може знову відкотити галузь назад.

Що це означає для ринку авто:

Зростання цін на нові автомобілі.

Дорожчі матеріали й логістика закладаються у фінальну вартість.

Підвищення вартості палива.

Це напряму впливає на витрати автовласників і може знизити попит.



Якщо пальне дорожчає, частина споживачів знову перегляне вибір на користь гібридів чи електромобілів. Менші компанії можуть не витримати нових витрат і розривів у поставках.

Український контекст

Для України це означає:

потенційне подорожчання пального;

ризик підвищення цін на імпортні авто;

нестабільність у поставках запчастин.

Особливо чутливим буде вторинний ринок, адже більшість автомобілів ввозяться з Європи та США, а ціни там формуються під впливом глобальних витрат.

Висновок

Якщо конфлікт затягнеться, автопром отримає новий системний виклик — дорожчі енергоносії, перебої з матеріалами та зниження купівельної спроможності. Галузь лише почала відновлюватися після попередніх криз, і ще один глобальний шок може знову змінити баланс сил на ринку.

Наразі ключове питання — тривалість конфлікту. Чим довше зберігатиметься нестабільність у районі Ормузької протоки, тим сильніше це відчують автовиробники та покупці по всьому світу.