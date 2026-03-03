Конфликт с Ираном может ударить по автопрому: что под угрозой

Обострение на Ближнем Востоке - это не только вопрос геополитики, но и прямой риск для автомобильной индустрии. Как сообщает Automotive News, длительный кризис может существенно усложнить глобальные цепи поставок и повысить расходы как для автопроизводителей, так и для конечных потребителей.

Также интересно можно ли закупить горючего наперед

Проблема – Ормузский пролив

С начала боевых действий движение через Ормузский пролив фактически остановилось. Именно через этот маршрут ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа.

Аналитики предупреждают: если напряжение не уменьшится, цена на нефть может превысить $100 за баррель. Для автопрома это означает сразу несколько проблем.

Ормузский пролив критически важен не только для энергоресурсов. Через него транспортируют

алюминий, сталь и сырье для ее производства, пластмассы и нефтехимическую продукцию.

Все это - ключевые материалы для производства автомобилей. Если поставки нарушаются или дорожают, автопроизводители получают двойной удар: рост себестоимости и риски задержек.

Азия и Европа - под наибольшим риском

По оценкам консалтинговой компании AlixPartners, длительное блокирование маршрута может серьезно нарушить цепи поставок прежде всего в Азии и Европе. Именно эти регионы наиболее зависимы от морских перевозок энергоносителей и сырья.

После пандемии и кризиса полупроводников автопроизводители только начали восстанавливать стабильность. Новый логистический шок может снова откатить отрасль назад.

Что это означает для рынка авто:

Рост цен на новые автомобили.

Более дорогие материалы и логистика закладываются в финальную стоимость.

Повышение стоимости топлива.

Это напрямую влияет на расходы автовладельцев и может снизить спрос.



Если топливо дорожает, часть потребителей снова пересмотрит выбор в пользу гибридов или электромобилей. Меньшие компании могут не выдержать новых расходов и разрывов в поставках.

Кстати Львовская власть планирует сохранить территорию ЛАЗа для производства и бизнеса

Украинский контекст

Для Украины это означает:

потенциальное подорожание топлива;

риск повышения цен на импортные авто;

нестабильность в поставках запчастей.

Особенно чувствительным будет вторичный рынок, ведь большинство автомобилей ввозятся из Европы и США, а цены там формируются под влиянием глобальных расходов.

Вывод

Если конфликт затянется, автопром получит новый системный вызов - дорогие энергоносители, перебои с материалами и снижение покупательной способности. Отрасль только начала восстанавливаться после предыдущих кризисов, и еще один глобальный шок может снова изменить баланс сил на рынке.

Сейчас ключевой вопрос - продолжительность конфликта. Чем дольше будет сохраняться нестабильность в районе Ормузского пролива, тем сильнее это почувствуют автопроизводители и покупатели по всему миру.