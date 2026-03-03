Конфликт с Ираном может ударить по автопрому: что под угрозой

ФОТО: Мерседес-Бенц|
Мировой автопром под давлением: что означает блокировка Ормузского пролива
Обострение на Ближнем Востоке - это не только вопрос геополитики, но и прямой риск для автомобильной индустрии. Как сообщает Automotive News, длительный кризис может существенно усложнить глобальные цепи поставок и повысить расходы как для автопроизводителей, так и для конечных потребителей.
Проблема – Ормузский пролив
С начала боевых действий движение через Ормузский пролив фактически остановилось. Именно через этот маршрут ежедневно проходит около 20 млн баррелей нефти, а также значительные объемы сжиженного природного газа.
Аналитики предупреждают: если напряжение не уменьшится, цена на нефть может превысить $100 за баррель. Для автопрома это означает сразу несколько проблем.
Ормузский пролив критически важен не только для энергоресурсов. Через него транспортируют
алюминий, сталь и сырье для ее производства, пластмассы и нефтехимическую продукцию.
Все это - ключевые материалы для производства автомобилей. Если поставки нарушаются или дорожают, автопроизводители получают двойной удар: рост себестоимости и риски задержек.
Азия и Европа - под наибольшим риском
По оценкам консалтинговой компании AlixPartners, длительное блокирование маршрута может серьезно нарушить цепи поставок прежде всего в Азии и Европе. Именно эти регионы наиболее зависимы от морских перевозок энергоносителей и сырья.
После пандемии и кризиса полупроводников автопроизводители только начали восстанавливать стабильность. Новый логистический шок может снова откатить отрасль назад.
Что это означает для рынка авто:
- Рост цен на новые автомобили.
- Более дорогие материалы и логистика закладываются в финальную стоимость.
- Повышение стоимости топлива.
Это напрямую влияет на расходы автовладельцев и может снизить спрос.
Если топливо дорожает, часть потребителей снова пересмотрит выбор в пользу гибридов или электромобилей. Меньшие компании могут не выдержать новых расходов и разрывов в поставках.
Украинский контекст
Для Украины это означает:
- потенциальное подорожание топлива;
- риск повышения цен на импортные авто;
- нестабильность в поставках запчастей.
Особенно чувствительным будет вторичный рынок, ведь большинство автомобилей ввозятся из Европы и США, а цены там формируются под влиянием глобальных расходов.
Вывод
Если конфликт затянется, автопром получит новый системный вызов - дорогие энергоносители, перебои с материалами и снижение покупательной способности. Отрасль только начала восстанавливаться после предыдущих кризисов, и еще один глобальный шок может снова изменить баланс сил на рынке.
Сейчас ключевой вопрос - продолжительность конфликта. Чем дольше будет сохраняться нестабильность в районе Ормузского пролива, тем сильнее это почувствуют автопроизводители и покупатели по всему миру.