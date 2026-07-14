Концерн Volkswagen "вб'є" Fabia, Jetta, Taycan та інші популярні моделі: відома причина

Німецька газета Bild оприлюднила попередній список моделей, які можуть потрапити під скорочення та не отримати прямих наступників. За розрахунками експертів, відмова від розробки наступних поколінь для десяти ключових автомобілів дозволить концерну заощадити до 6,5 мільярда євро (близько 7,4 мільярда доларів США) до 2031 року.

Загроза для легендарних моделей Volkswagen, Audi та Škoda

Найбільшою несподіванкою в опублікованому списку можливих жертв оптимізації став седан Jetta, який залишається основою американського та глобального портфоліо бренду протягом майже 40 років. Попри стабільний попит, седан разом із компактним кросовером Taos ризикує завершити свою ринкову історію після закінчення життєвого циклу поточних генерацій.

Škoda Fabia також може повністю зникнути з ринку через складність окупності компактних машин із двигунами внутрішнього згоряння в умовах жорстких європейських екологічних норм. Доля споріднених моделей Volkswagen Polo та SEAT Ibiza поки залишається невизначеною.

Електричний хетчбек Cupra Raval ризикує завершити конвеєрне життя вже після першого покоління, яке лише починає з'являтися у дилерських центрах.

Купеподібні преміальні кросовери Audi Q5 Sportback та новий електричний Audi Q6 e-tron Sportback, ймовірно, не отримають прямих спадкоємців, хоча й продаватимуться ще кілька років. Водночас бренд Audi компенсує втрати випуском великого позашляховика Q9 та електричного міського авто A2.

Скорочення лінійки брендів Porsche, Lamborghini та Bentley

Хвиля оптимізації може суттєво зачепити й спортивне крило концерну. Під загрозою скасування опинився електричний седан Porsche Taycan, який після завершення випуску поточного покоління ризикує залишитися без прямого наступника. Аналогічна доля пророкується кросоверу Cayenne Coupe.

Найбільш болючим рішенням для фанатів марки може стати скасування повернення бензинових версій сімейства 718. Попри минулорічні обіцянки Porsche повернути двигуни внутрішнього згоряння для топових версій Boxster та Cayman, ці плани можуть скасувати, залишивши в строю виключно електричні версії дводверних спорткарів.

Повну стратегію розвитку та детальний опис продуктового портфоліо бренд Porsche планує оприлюднити 7 жовтня під час Дня ринків капіталу, де презентує власну "Стратегію 2035". Тоді ж очікується детальна інформація про новий бензиновий компактний кросовер, який замінить знятий з конвеєра Macan, та про майбутній флагманський трирядний позашляховик.

Бренди Lamborghini та Bentley у звіті про скорочення не згадуються через високу маржинальність їхніх невеликих модельних лінійок. Обидва виробники вже скоригували плани: Lamborghini відтермінувала дебют першого електромобіля, а Bentley перенесла терміни повної електрифікації бренду. Французька марка Bugatti також не увійшла до списку реорганізації, оскільки раніше вийшла з-під прямого впливу VW Group у межах спільного підприємства Bugatti Rimac.

Офіційні представники компанії наразі утримуються від чітких тверджень. Зокрема, директор із комунікацій продуктів Volkswagen Стефан Восвінкель зазначив Motor1, що бренд не коментує спекуляції щодо майбутніх моделей та рішень стосовно життєвих циклів продукції.