Корейські всюдиходи для гір: рятувальники отримали цілий автопарк пікапів

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, офіційна передача техніки відбулася вчора, 26 жовтня.

Окрім ключів від автомобілів, п'ятеро бійців отримали медалі "За оборону України", а ще сімох відзначено грамотами.

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Корейський уряд продовжує донатити

Гуманітарну допомогу у вигляді спеціалізованих автомобілів надав уряд Південної Кореї через Корейське агентство міжнародного співробітництва.

Вісім машин одразу відправлять у гірські підрозділи, а ще два автомобілі служитимуть офіцерам-рятувальникам у місцевих громадах.

Що під капотом у корейського пікапа

Вибір моделі SsangYong Musso Grand (яка на сучасних ринках відома під брендом KGM) для гірської місцевості виглядає максимально логічним. Це – класичний рамний пікап із повним приводом та понижувальним рядом передач, що дозволяє впевнено місити карпатську багнюку.

Церемоніал передачі техніки та нагородження тих, хто відзначився в обороні України. Фото: ДСНС

Рухає цю махіну надійний 2,2-літровий турбодизель стандарту Євро-6, який видає 181 кінську силу та солідні 400 Нм крутного моменту. Працює двигун у парі з шестиступеневою механікою або автоматом, споживаючи в змішаному циклі цілком адекватні 9 літрів пального на сотню кілометрів.

Для рятувальників ключовим фактором є вантажність та геометрія кузова. Завдяки кліренсу у 220 міліметрів та платформі об'ємом понад 1200 літрів, машина здатна брати на борт до тонни вантажу, вільно розміщуючи у дворядній кабіні екіпаж із п'ятьох осіб.

Системне оновлення автопарків

Нагадаємо, що міжнародні партнери та волонтери регулярно допомагають оновлювати автопарки українських служб. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно миколаївські комунальники пересіли у нові вантажівки JAC із подвійною кабіною, які профінансував уряд Данії.

Крім того, масштабні транспортні транші постійно йдуть на передову. Зокрема, спільнота NAFO нещодавно передала військовим одразу 38 автомобілів, серед яких були перевірені часом пікапи Mitsubishi L200 та мікроавтобуси Volkswagen.