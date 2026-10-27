Корейские вездеходы для гор: спасатели получили целый автопарк пикапов

ФОТО: ГСЧС|
В спасательные операции в горах пикапы SsangYong Musso Grand (KGM) добавят оперативности
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, официальная передача техники прошла вчера, 26 октября.
Кроме ключей от автомобилей, пятеро бойцов получили медали "За оборону Украины", а еще семь отмечены грамотами.
Корейское правительство продолжает донатить
Гуманитарную помощь в виде специализированных автомобилей предоставило правительство Южной Кореи через Корейское агентство международного сотрудничества.
Восемь машин сразу отправят в горные подразделения, а еще два автомобиля будут служить офицерам-спасателям в местных громадах.
Что под капотом у корейского пикапа
Выбор модели SsangYong Musso Grand (которая на современных рынках известна под брендом KGM) для горной местности выглядит максимально логичным. Это – классический рамный пикап с полным приводом и понижающим рядом передач, что позволяет уверенно месить карпатскую грязь.
Церемониал передачи техники и награждения отличившихся в обороне Украины. Фото: ГСЧС
Двигает эту махину надежный 2,2-литровый турбодизель стандарта Евро-6, выдающий 181 лошадиную силу и солидные 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с шестиступенчатой механикой или автоматом, потребляя в смешанном цикле вполне адекватные 9 литров горючего на сотню километров.
Для спасателей ключевым фактором является грузоподъемность и геометрия кузова. Благодаря клиренсу в 220 миллиметров и платформе объемом более 1200 литров машина способна брать на борт до тонны груза, свободно размещая в двухрядной кабине экипаж из пяти человек.
Системное обновление автопарков
Напомним, что международные партнеры и волонтеры регулярно помогают обновлять автопарки украинских служб. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно николаевские коммунальщики пересели в новые грузовики JAC с двойной кабиной, профинансированной правительством Дании.
Кроме того, масштабные транспортные транши постоянно уходят на передовую. В частности, сообщество NAFO недавно передала военным сразу 38 автомобилей, среди которых были проверены временем пикапы Mitsubishi L200 и микроавтобусы Volkswagen.