Корейские вездеходы для гор: спасатели получили целый автопарк пикапов

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, официальная передача техники прошла вчера, 26 октября.

Кроме ключей от автомобилей, пятеро бойцов получили медали "За оборону Украины", а еще семь отмечены грамотами.

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Корейское правительство продолжает донатить

Гуманитарную помощь в виде специализированных автомобилей предоставило правительство Южной Кореи через Корейское агентство международного сотрудничества.

Восемь машин сразу отправят в горные подразделения, а еще два автомобиля будут служить офицерам-спасателям в местных громадах.

Что под капотом у корейского пикапа

Выбор модели SsangYong Musso Grand (которая на современных рынках известна под брендом KGM) для горной местности выглядит максимально логичным. Это – классический рамный пикап с полным приводом и понижающим рядом передач, что позволяет уверенно месить карпатскую грязь.

Церемониал передачи техники и награждения отличившихся в обороне Украины. Фото: ГСЧС

Двигает эту махину надежный 2,2-литровый турбодизель стандарта Евро-6, выдающий 181 лошадиную силу и солидные 400 Нм крутящего момента. Работает двигатель в паре с шестиступенчатой механикой или автоматом, потребляя в смешанном цикле вполне адекватные 9 литров горючего на сотню километров.

Для спасателей ключевым фактором является грузоподъемность и геометрия кузова. Благодаря клиренсу в 220 миллиметров и платформе объемом более 1200 литров машина способна брать на борт до тонны груза, свободно размещая в двухрядной кабине экипаж из пяти человек.

Системное обновление автопарков

Напомним, что международные партнеры и волонтеры регулярно помогают обновлять автопарки украинских служб. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно николаевские коммунальщики пересели в новые грузовики JAC с двойной кабиной, профинансированной правительством Дании.

Кроме того, масштабные транспортные транши постоянно уходят на передовую. В частности, сообщество NAFO недавно передала военным сразу 38 автомобилей, среди которых были проверены временем пикапы Mitsubishi L200 и микроавтобусы Volkswagen.