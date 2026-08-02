Куди скаржитись на ями на дорозі: покроковий алгоритм для водія

Ями, просідання асфальту, відкриті люки чи відсутність дорожніх знаків — це не просто незручності, а потенційна небезпека для учасників дорожнього руху. Якщо дорожні служби не реагують на проблему, водій має законні механізми, щоб змусити відповідальних осіб діяти. Про них розповів doradvokat.com.ua.

Хто відповідає за стан дороги

За належне утримання автомобільних доріг відповідають їхні балансоутримувачі. Це передбачено законом “Про автомобільні дороги”.

Саме вони повинні:

ліквідовувати вибоїни;

встановлювати та обслуговувати дорожні знаки;

наносити розмітку;

забезпечувати безпечні умови руху.

Якщо небезпечний стан дороги створює загрозу для водіїв, посадових осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 140 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що робити, якщо побачили небезпечну яму

Перший крок — повідомити про проблему поліцію за номером 102.

Під час звернення бажано повідомити:

точне місце розташування;

характер пошкодження;

чи створює воно небезпеку для руху;

чи вже сталися ДТП або пошкодження автомобілів.

Після цього поліцейські можуть провести огляд ділянки дороги та оформити відповідні матеріали.

Варто зафіксувати порушення самостійно

Крім виклику поліції, бажано зробити власну фото- або відеофіксацію.

На фото повинні бути:

сама вибоїна;

її приблизні розміри;

дорожні знаки або адресні орієнтири;

загальний вигляд дороги.

Якщо є можливість, варто залучити свідків.

Такі матеріали можуть стати доказами у разі подальших звернень або судового спору.

Чи можуть покарати дорожників

Якщо під час перевірки буде встановлено, що дорожнє покриття не відповідає вимогам безпеки, а відповідальні особи не вжили необхідних заходів, поліція має право скласти адміністративні матеріали за ст. 140 КУпАП.

У разі, якщо неналежний стан дороги став причиною ДТП із тяжкими наслідками, питання може перейти у площину кримінального провадження.

Якщо реакції немає

Бувають ситуації, коли після повідомлення проблему так і не усувають.

У такому випадку водій може:

звернутися зі скаргою до керівництва Національної поліції;

подати звернення до балансоутримувача дороги;

звернутися до органу місцевого самоврядування або Служби відновлення та розвитку інфраструктури;

подати звернення через урядовий контактний центр.

Якщо бездіяльність триває, можливе звернення до суду.

Якщо через яму пошкоджено автомобіль

У разі пошкодження автомобіля через незадовільний стан дороги важливо:

Викликати поліцію.

Зафіксувати місце пригоди.

Отримати всі процесуальні документи.

Зберегти чеки на ремонт та евакуацію автомобіля.

Надалі ці документи можуть стати підставою для вимоги компенсації збитків із балансоутримувача дороги.

Висновок

Закон покладає відповідальність за безпечний стан доріг на організації, які їх утримують. Повідомлення поліції, фотофіксація небезпечної ділянки та офіційні звернення дозволяють не лише привернути увагу до проблеми, а й можуть стати підставою для притягнення відповідальних осіб до відповідальності.

Активна позиція водіїв часто є найефективнішим способом змусити дорожні служби виконувати свої обов'язки та оперативніше усувати небезпечні дефекти дорожнього покриття.