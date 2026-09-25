Культовий Chrysler New Yorker Brougham із V8 помітили в Києві: фото

У Києві на автомобільному заході Cars & Coffee показали Chrysler New Yorker Brougham Coupe 1974 року. Велике американське купе зберегло характерну зовнішність моделі та, судячи з опублікованих фото, перебуває у чудовому стані.

Фотографії автомобіля опублікував Instagram-акаунт TOPCARS UA. Про це пише topgir.com.ua.

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Chrysler New Yorker має 7,2-літровий V8

Представлений Chrysler New Yorker Brougham оснащений атмосферним бензиновим V8 об’ємом 7,2 л. За даними публікації, двигун розвиває 215 к.с. та 468 Нм крутного моменту.

Заявлена динаміка для такого великого купе становить 10,5 секунди до 100 км/год, а максимальна швидкість — близько 200 км/год.

Двигун 440 V8 має робочий об’єм 7206 куб. см та працює у парі з 3-ступеневою автоматичною коробкою TorqueFlite. Автомобіль має задній привід.

Габарити американського купе

Chrysler New Yorker Brougham Coupe побудований на колісній базі довжиною 3150 мм.

Довжина автомобіля становить 5705 мм, ширина — 2024 мм, висота — 1389 мм. Споряджена маса сягає приблизно 2120 кг.

Для пального передбачений бак об’ємом 95 л

Купе має дводверний кузов та шестимісний салон, що добре відповідає американській автомобільній школі 1970-х років.

У Києві цей Chrysler New Yorker Brougham став одним із центрових експонатів автомобільного заходу, привернувши увагу своїми масштабами, класичним дизайном та великим атмосферним V8.