Купівля нового авто стала лотереєю: відомий механік розніс сучасні машини за надійність

Як повідомляє видання Autoviny, популярний у соціальних мережах експерт Хуан Хосе Ебенезер розвіяв міф про те, що машина з салону гарантує власнику спокій. Фахівець наголошує, що високий прайс чи преміальний шильдик на капоті більше не є запорукою безпроблемної їзди.

Сам механік є власником свіжого кросовера Range Rover Evoque, який придбав переважно через дизайн. Проте для далеких подорожей Європою він завжди обирає свій перевірений часом BMW X3 2005 року випуску.

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"На одометрі мого старого баварця вже майже 400 тисяч кілометрів, але я довіряю йому значно більше, ніж сучасним технологіям,

– каже механік Ебенезер.

Чому сучасна електроніка програє механіці

Головна проблема нових транспортних засобів полягає у їхній надмірній складності. Сучасна машина – це вже не просто двигун, коробка передач та ходова частина, а ціла комп'ютерна мережа з десятками блоків керування.

Радари, камери, сенсори та мультимедійні системи постійно обмінюються даними через програмне забезпечення. Якщо раніше поломка генератора чи стартера діагностувалася за хвилини, то сьогодні збій в одному датчику може паралізувати роботу всього автомобіля.

Експерт наводить показовий приклад із практики, коли новенький Mercedes змушений був заїхати на сервіс 13 разів лише за перші 15 тисяч кілометрів пробігу. Це яскраво демонструє, що ремонт тепер рідко обмежується заміною однієї механічної деталі.

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Звісно, старі автомобілі також мали конструктивні недоліки, але раніше у покупця було значно більше шансів обрати перевірену роками модель. Наприклад, класичні дизельні Peugeot славилися своєю витривалістю, тоді як сучасних версій цієї марки багато водіїв намагаються уникати.

Сьогодні виробники затиснуті жорсткими екологічними нормами, вимогами до безпеки та комфорту. Це змушує їх ускладнювати конструкцію, що неминуче б'є по кишені власника після закінчення гарантійного терміну.

Щоб уникнути космічних рахунків за ремонт, механік дає одну просту, але дієву пораду. Він рекомендує скоротити інтервали технічного обслуговування та міняти моторну оливу кожні 10 тисяч кілометрів.

"Регулярна профілактика – це єдина різниця між машиною, яка почне сипатися через рік, і тією, що прослужить довго», – додає фахівець.

Нові моделі дійсно безпечніші, економніші та комфортніші за своїх попередників. Проте часи, коли автомобіль був простою та зрозумілою механічною машиною, назавжди залишилися в минулому.