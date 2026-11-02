Купили фальшиві меддовідки для іспиту на права: суд покарав чотирьох українців

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, підозрілі документи виявили адміністратори установи в місті Коломия під час стандартної перевірки паперів перед тестуванням. Фахівці помітили ознаки фальсифікації та викликали на місце поліцеських, які згодом передали матеріали розслідування до суду.

Феміда розглянула чотири окремі кримінальні провадження щодо використання підроблених печаток, штампів та бланків. Трьом обвинуваченим судді призначили покарання у вигляді одного року обмеження волі, звільнивши їх від реального відбування покарання з випробувальним терміном.

Четвертому фігуранту пощастило менше. За аналогічний злочин він отримав суворіший вирок – півтора року позбавлення волі, також із встановленням іспитового строку на один рік.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чому довідка – це не просто папірець

Представники відомства нагадують, що медичний огляд є обов'язковою умовою для допуску до теоретичного та практичного іспитів. Цей документ начебто гарантує, що майбутній керманич не має проблем зі здоров'ям станом на момент отримання паперу.

Спроба спростити процес та скористатися сумнівними послугами не усуває вимог закону, а лише перетворює кандидата у водії на фігуранта кримінального провадження, – підкреслюють у МВС.

Схожі проблеми з документами

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці масово купують фальшиві права в інтернеті, а потім намагаються їх обміняти. У сервісних центрах такі підробки виявляють миттєво, що обертається для креативних водіїв величезними штрафами.

Також, як уже повідомлялося на нашому сайті, аферисти вигадали зухвалу схему з фальшивими іспитами. Вони маскуються під офіційні установи, імітують складання практики в реальному місті, а потім надсилають жертві звичайний шматок пластику, якого не існує в жодній державній базі.