Купили фальшивые медсправки для экзамена на права: суд наказал четырех украинцев

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, Подозрительные документы обнаружили администраторы учреждения в городе Коломыя во время стандартной проверки бумаг перед тестированием. Специалисты заметили признаки фальсификации и вызвали на место полицейских, которые позже передали материалы расследования в суд.

Фемида рассмотрела четыре отдельных уголовных производства по использованию поддельных печатей, штампов и бланков. Трем обвиняемым судьи назначили наказание в виде одного года ограничения свободы, освободив их от реального отбывания наказания с испытательным сроком.

Четвертому фигуранту повезло меньше. За аналогичное преступление он получил более строгий приговор– полтора года лишения свободы, а также с установлением испытательного срока на один год.

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Почему справка– это не просто бумажка

Представители ведомства напоминают, что медицинское освидетельствование является обязательным условием для допуска к теоретическому и практическому экзамену. Этот документ вроде бы гарантирует, что у будущего руководителя нет проблем со здоровьем по состоянию на момент получения бумаги.

Попытка упростить процесс и воспользоваться сомнительными услугами не устраняет требования закона, а лишь превращает кандидата в водителя в фигуранта уголовного производства,– подчеркивают в МВД.

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Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы массово покупают фальшивые права в интернете, а затем пытаются их обменять. В сервисных центрах такие подделки обнаруживают мгновенно, что обращается для креативных водителей огромными штрафами.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, аферисты придумали дерзкую схему с фальшивыми экзаменами. Они маскируются под официальные учреждения, имитируют составление практики в реальном городе, а затем посылают жертве обычный кусок пластика, которого не существует ни в одной государственной базе.