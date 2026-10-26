Китайські авто вперше викинули японців з топу в Європі

Як повідомляє аналітичне агентство Dataforce, кількість реєстрацій нових автомобілів китайських марок у країнах ЄС, ЄАВТ та Великій Британії майже подвоїлася порівняно з минулим роком. За підсумками вересня їхня частка сягнула рекордних 14,5%, тоді як японські бренди задовольняються показником у 12%.

Динаміка справді вражає, адже ще п'ять років тому машини з КНР сприймалися європейцями як екзотика. Тоді на них припадав мізерний 1% від загальних продажів, а сьогодні вони диктують свої правила гри на одному з найконсервативніших ринків світу.

Британський плацдарм для експансії

Особливо важливим і прибутковим ринком для китайських компаній стала Велика Британія. Місцеві водії масово пересідають на азійські новинки, оцінивши адекватний прайс та багате оснащення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яскравим прикладом такого успіху став кросовер Jaecoo 7 від концерну Chery. Ця модель настільки зайшла британцям, що примудрилася очолити національні рейтинги продажів двічі за рік – у березні та вересні.

Нагадаємо, що експансія китайського автопрому змушує європейських регуляторів шукати нові шляхи захисту власного ринку. Проте, як бачимо з останньої статистики, наявні бар'єри поки не здатні зупинити стрімке зростання продажів.