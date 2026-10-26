Китайские авто впервые выбросили японцев из топа в Европе

Как сообщает аналитическое агентство Dataforce, количество регистраций новых автомобилей китайских марок в странах ЕС, ЕАСТ и Великобритании почти удвоилось по сравнению с прошлым годом. По итогам сентября их доля достигла рекордных 14,5%, в то время как японские бренды удовлетворяются показателем в 12%.

Динамика поражает, ведь еще пять лет назад машины из КНР воспринимались европейцами как экзотика. Тогда на них приходился скудный 1% от общих продаж, а сегодня они диктуют свои правила игры на одном из самых консервативных рынков мира.

Британский плацдарм для экспансии

Особо важным и прибыльным рынком для китайских компаний стала Великобритания. Местные водители массово пересаживаются на азиатские новинки, оценив адекватный прайс и богатую оснастку.

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Ярким примером такого успеха стал кроссовер Jaecoo 7 от концерна Chery. Эта модель настолько зашла британцам, что умудрилась возглавить национальные рейтинги продаж дважды в год– в марте и сентябре.

Напомним, что экспансия китайского автопрома вынуждает европейских регуляторов искать новые пути защиты собственного рынка. Однако, как видно из последней статистики, имеющиеся барьеры пока не способны остановить стремительный рост продаж.