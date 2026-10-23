Троянський кінь для США: китайська Chery знайшла хитрий спосіб обійти 100% мита

Як повідомляє агентство Reuters, віцепрезидент компанії Чарлі Чжан офіційно підтвердив готовність до співпраці з автовиробниками з Детройта. За його словами, технічно бренд вже зараз здатний запропонувати рішення, яке повністю виключає використання китайського обладнання та софту.

Наразі прямий імпорт машин з Піднебесної до Сполучених Штатів фактично заблокований. Окрім мита у 100 відсотків, уряд запровадив сувору заборону на китайське програмне забезпечення, через що ринок вже був змушений покинути бренд Polestar, яким володіє Geely.

"Ми дуже відкриті до різних варіантів, навіть до потенційного партнерства з американськими автовиробниками", – зазначив Чжан.



Chery Tiggo 8 SUV

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Чи готові американці до співпраці?

Керівники американських концернів вже відкрито визнають, що не зможуть вічно тримати оборону. Зокрема, генеральний директор Ford Джим Фарлі на нещодавній галузевій конференції попередив колег, що кордон США буде прорвано протягом найближчих п'яти-десяти років.

Це змушує босів з Детройта замислитися, чи не краще очолити процес, замість того, щоб боротися з ним. Теоретично, спільне підприємство дозволило б Ford або GM збирати автомобілі для Chery на своїх заводах, забезпечуючи робочі місця та залишаючись у правовому полі.

Цікаво, що Дональд Трамп раніше висловлював готовність пустити китайські заводи в Америку, якщо це створить нові вакансії для місцевих робітників. Проте впливова профспілка UAW навряд чи зустріне таку ініціативу з розпростертими обіймами, хоча подібний опір у 1980-х роках не завадив Toyota та Honda успішно локалізувати своє виробництво.

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