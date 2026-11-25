Як повідомляє видання Sustainable Bus, офіційна презентація угоди відбулася вчора, 24 листопада, на виставці IBE 2026 у Ріміні.

Співпраця передбачає поєднання італійського досвіду кастомізації транспорту з передовими електричними платформами та виробничими потужностями азійського гіганта.

Кому італійці відкрили двері в Європу

Варто зазначити, що Sunwin є дочірнім підприємством потужного концерну SAIC Motor.

Компанія володіє величезним заводом у Шанхаї площею 134 тисячі квадратних метрів, який здатний випускати близько 400 автобусів щомісяця.

Що відомо про нові моделі

Першими плодами спільної роботи стануть міські електробуси iEV10 та iEV12. Вони гармонійно доповнять чинну лінійку компактних акумуляторних та водневих машин Rampini, дозволивши італійцям закрити потреби перевізників у більших класах техніки.

"Для нас це означає зміну темпу, а не зміну ідентичності. Компанія ретельно проаналізувала платформи та промислову організацію партнера,

– зазначає віцепрезидентка та генеральна директорка Rampini Катерина Рампіні.

Цей крок дозволить італійському бренду суттєво зміцнити свої позиції на ринку електромобільності.

Представлені сьогодні транспортні засоби є першим результатом спільної роботи та відправною точкою програми, що з часом розвиватиметься ще більше. Про це, зокрема, сказав генеральний директор Sunwin Зехнганг Ма.

На першому етапі партнери зосередяться виключно на італійському ринку. Проте керівництво обох компаній не приховує амбіцій щодо подальшої експансії в інші європейські країни.

Європейський тренд на китайські технології

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, експансія китайських технологій у європейський громадський транспорт набирає обертів. Зокрема, легендарний завод Maserati поблизу Турина незабаром перетворять на фабрику з випуску електробусів.

Там планують розгорнути виробництво машин у партнерстві з іншим китайським гігантом – корпорацією CRRC. Локалізація складання в Італії дає азійським виробникам серйозний козир у боротьбі за вигідні муніципальні тендери ЄС, адже місцеві оператори вимагають швидкого постачання запчастин та якісного сервісу поруч.