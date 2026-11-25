Как сообщает издание Sustainable Bus, официальная презентация сделки состоялась вчера, 24 ноября, на выставке IBE 2026 в Римини.

Сотрудничество предполагает сочетание итальянского опыта кастомизации транспорта с передовыми электрическими платформами и производственными мощностями азиатского гиганта.

Кому итальянцы открыли дверь в Европу

Стоит отметить, что Sunwin является дочерним предприятием мощного концерна. SAIC Motor.

Компания владеет огромным заводом в Шанхае площадью 134 тысяч квадратных метров, который способен выпускать около 400 автобусов ежемесячно.

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Что известно о новых моделях

Первыми результатами совместной работы станут городские электробусы iEV10 и iEV12. Они гармонично дополнят линейку компактных аккумуляторных и водородных машин Rampini, позволив итальянцам закрыть потребности перевозчиков в больших классах техники.

" Для нас это означает изменение темпа, а не изменение идентичности. Компания тщательно проанализировала платформы и промышленную организацию партнера,– отмечает вице-президент и генеральный директор Rampini Екатерина Рампини.

Этот шаг позволит итальянскому бренду значительно укрепить свои позиции на рынке электромобильности.

Представлены сегодня транспортные средства является первым результатом совместной работы и отправной точкой программы, которая будет со временем развиваться еще больше. Об этом, в частности, сказал генеральный директор Sunwin Зехнганг Ма.

На первом шаге партнеры сосредоточятся только на итальянском рынке. Однако руководство обеих компаний не скрывает амбиций по поводу дальнейшей экспансии в другие европейские страны.

Европейский тренд по китайским технологиям.

Напомним, как мы сообщали ранее, экспансия китайских технологий в европейский общественный транспорт набирает обороты. В частности, легендарный завод Maserati вблизи Турина скоро превратят в фабрику по выпуску электробусов.

Там планируется развернуть производство машин в партнерстве с другим китайским гигантом – корпорацией CRRC. Локализация сборки в Италии дает азиатским производителям серьезный козырь в борьбе за выгодные муниципальные тендеры ЕС, ведь местные операторы требуют быстрой поставки запчастей и качественного сервиса рядом.